Предотвращено нападение вооруженного подростка в школе под Воронежем

С подростком проводятся следственные действия
С подростком проводятся следственные действия

Предотвращено нападение в одной из школ Воронежской области. Несовершеннолетний с ножами и молотком был задержан работниками образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело.

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, включая решение вопроса о помещении его в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы. В пресс-службе ведомства добавили, что по уголовному делу выполняется комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

