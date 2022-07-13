Польша оформила свои претензии к Германии в трех томах

13 июля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Польша подготовила доклад с претензиями к Германии за события Второй мировой войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Польша закончила подсчет военного ущерба от Германии времен Второй мировой войны. Претензии в форме доклада вышли на три тома, которые готовились на протяжении четырех лет. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Доклад должен показать уровень военных преступлений и разрушений совершенных немцами. Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», — приводит слова Моравецкого РИА «Новости». Он пояснил, что в настоящий момент ведутся работы по переводу данного трехтомника на несколько языков мира. По словам Моравецкого, он очень хочет, чтобы мир ознакомился с этим. Доклад включает в себя в тмо числе фото и архивные документы. Ранее URA.RU сообщало, что польских детей заставили изображать «Освенцим» ради репараций Германии. В одной из начальных школ Польши ученики поставили танцевальный номер о том, как погибали дети в концлагере Освенцим. Двух старшеклассников нарядили в форму нацистов, а малышей облачили в тюремную робу, пишет The Times.

Польша закончила подсчет военного ущерба от Германии времен Второй мировой войны. Претензии в форме доклада вышли на три тома, которые готовились на протяжении четырех лет. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Доклад должен показать уровень военных преступлений и разрушений совершенных немцами. Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», — приводит слова Моравецкого РИА «Новости». Он пояснил, что в настоящий момент ведутся работы по переводу данного трехтомника на несколько языков мира. По словам Моравецкого, он очень хочет, чтобы мир ознакомился с этим. Доклад включает в себя в тмо числе фото и архивные документы. Ранее URA.RU сообщало, что польских детей заставили изображать «Освенцим» ради репараций Германии. В одной из начальных школ Польши ученики поставили танцевальный номер о том, как погибали дети в концлагере Освенцим. Двух старшеклассников нарядили в форму нацистов, а малышей облачили в тюремную робу, пишет The Times.