Пушков оценил желание Евросоюза смягчить санкции против РФ

20 июля 2022 в 06:36 Размер текста - 17 +

Он убежден, что их смягчение санкций против России не означает, что они что-то «осознали» и «сделали выводы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны начали пересматривать антироссийские санкции с учетом собственных потребностей и нужд. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков. «И США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учетом своих нужд и потребностей. Это не меняет общего курса коллективного Запада на санкционную войну против России и не означает, что они что-то „осознали“ и „сделали выводы“. Они сделали точечные выводы и в соответствии с ними в частностях осуществили поправки — не более того. Поэтому и нам делать крупные выводы из этой коррекции не стоит», — написал Пушков в telegram-канале. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Алексей Пушков считает, что бесконечные санкции против России могут привести к финансовому и экономическому изматыванию страны. При этом он отметил, что сколько бы не твердили западные СМИ о неэффективности вводимых санкций против РФ, важных корректировок в ближайшее время ждать не стоит. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Западные страны начали пересматривать антироссийские санкции с учетом собственных потребностей и нужд. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков. «И США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учетом своих нужд и потребностей. Это не меняет общего курса коллективного Запада на санкционную войну против России и не означает, что они что-то „осознали“ и „сделали выводы“. Они сделали точечные выводы и в соответствии с ними в частностях осуществили поправки — не более того. Поэтому и нам делать крупные выводы из этой коррекции не стоит», — написал Пушков в telegram-канале. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Алексей Пушков считает, что бесконечные санкции против России могут привести к финансовому и экономическому изматыванию страны. При этом он отметил, что сколько бы не твердили западные СМИ о неэффективности вводимых санкций против РФ, важных корректировок в ближайшее время ждать не стоит.