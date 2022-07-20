В Москве из-за пожара в доме эвакуировали 400 человек

Площадь пожара в жилом доме в Москве составляет 1000 квадратных метров
В Москве на Ленинском проспекте загорелся восьмиэтажный дом. По данным МЧС России, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.
«128 человек привлечено к ликвидации возгорания на Ленинском проспекте в Москве. Площадь пожара — 1000 квадратных метров, горит кровля жилого восьмиэтажного дома», — сообщает МЧС РФ в Telegram. Уточняется, что пострадавших нет, из дома эвакуировали около 400 человек.
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