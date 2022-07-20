20 июля 2022

В Москве из-за пожара в доме эвакуировали 400 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, последствия пожара, многоквартирный дом
Площадь пожара в жилом доме в Москве составляет 1000 квадратных метров Фото:

В Москве на Ленинском проспекте загорелся восьмиэтажный дом. По данным МЧС России, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

«128 человек привлечено к ликвидации возгорания на Ленинском проспекте в Москве. Площадь пожара — 1000 квадратных метров, горит кровля жилого восьмиэтажного дома», — сообщает МЧС РФ в Telegram. Уточняется, что пострадавших нет, из дома эвакуировали около 400 человек.

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В Москве на Ленинском проспекте загорелся восьмиэтажный дом. По данным МЧС России, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. «128 человек привлечено к ликвидации возгорания на Ленинском проспекте в Москве. Площадь пожара — 1000 квадратных метров, горит кровля жилого восьмиэтажного дома», — сообщает МЧС РФ в Telegram. Уточняется, что пострадавших нет, из дома эвакуировали около 400 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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