AP: Байден охрип после заражения COVID-19

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Джо Байден находится на изоляции в Белом доме Фото:

Президент США Джо Байден охрип после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает международное агентство новостей AP.

«Во время совещания по экономическим вопросам, в котором американский президент принимал участие в режиме видеоконференции, Байден был заметно охрипшим и кашлял», — пишет агентство.

При этом сам Байден отметил, что «чувствует себя гораздо лучше, чем выглядит». В пресс-службе администрации президента заявили, что он по-прежнему выполняет свои обязанности.

Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Политик ревакцинировался и принимает противовирусные препараты.

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Президент США Джо Байден охрип после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает международное агентство новостей AP. «Во время совещания по экономическим вопросам, в котором американский президент принимал участие в режиме видеоконференции, Байден был заметно охрипшим и кашлял», — пишет агентство. При этом сам Байден отметил, что «чувствует себя гораздо лучше, чем выглядит». В пресс-службе администрации президента заявили, что он по-прежнему выполняет свои обязанности. Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Политик ревакцинировался и принимает противовирусные препараты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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