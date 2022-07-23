AP: Байден охрип после заражения COVID-19

Президент США Джо Байден охрип после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает международное агентство новостей AP.
«Во время совещания по экономическим вопросам, в котором американский президент принимал участие в режиме видеоконференции, Байден был заметно охрипшим и кашлял», — пишет агентство.
При этом сам Байден отметил, что «чувствует себя гораздо лучше, чем выглядит». В пресс-службе администрации президента заявили, что он по-прежнему выполняет свои обязанности.
Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Политик ревакцинировался и принимает противовирусные препараты.
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