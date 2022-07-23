AP: Байден охрип после заражения COVID-19

23 июля 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Джо Байден находится на изоляции в Белом доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден охрип после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает международное агентство новостей AP. «Во время совещания по экономическим вопросам, в котором американский президент принимал участие в режиме видеоконференции, Байден был заметно охрипшим и кашлял», — пишет агентство. При этом сам Байден отметил, что «чувствует себя гораздо лучше, чем выглядит». В пресс-службе администрации президента заявили, что он по-прежнему выполняет свои обязанности. Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Политик ревакцинировался и принимает противовирусные препараты. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден охрип после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает международное агентство новостей AP. «Во время совещания по экономическим вопросам, в котором американский президент принимал участие в режиме видеоконференции, Байден был заметно охрипшим и кашлял», — пишет агентство. При этом сам Байден отметил, что «чувствует себя гораздо лучше, чем выглядит». В пресс-службе администрации президента заявили, что он по-прежнему выполняет свои обязанности. Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. В Белом доме заявили, что президент после заражения хорошо питается и спит. Политик ревакцинировался и принимает противовирусные препараты.