Депутат Миронов заявил о начале референдума на Украине

12 августа 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский ничего не может предложить своему народу, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине, фактически, уже начался референдум о присоединении к России. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов. Заявление есть в распоряжении URA.RU. «Как показал телеканал CNN, украинцы массово выезжают на освобожденные территории из регионов, подконтрольных бандеровцам. А ведь нельзя сказать, что это люди, обманутые „путинской пропагандой“, или им посулили молочные реки и кисельные берега. Они бегут от Зеленского, который не способен предложить своему народу ничего, кроме войны, страданий, нищеты и националистического психоза. Люди понимают, что в такой Украине у них нет будущего. По сути, референдум за присоединение к России уже начался, и исход его все более очевиден», — заявил Миронов. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешла Херсонская и часть Запорожской области. Власти освобожденных регионов заявили о желании провести референдумы по присоединению к России, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если референдумы будут проведены, Киев прекратит все переговоры с Москвой.

На Украине, фактически, уже начался референдум о присоединении к России. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов. Заявление есть в распоряжении URA.RU. «Как показал телеканал CNN, украинцы массово выезжают на освобожденные территории из регионов, подконтрольных бандеровцам. А ведь нельзя сказать, что это люди, обманутые „путинской пропагандой“, или им посулили молочные реки и кисельные берега. Они бегут от Зеленского, который не способен предложить своему народу ничего, кроме войны, страданий, нищеты и националистического психоза. Люди понимают, что в такой Украине у них нет будущего. По сути, референдум за присоединение к России уже начался, и исход его все более очевиден», — заявил Миронов. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешла Херсонская и часть Запорожской области. Власти освобожденных регионов заявили о желании провести референдумы по присоединению к России, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если референдумы будут проведены, Киев прекратит все переговоры с Москвой.