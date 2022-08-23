МИД Литвы: позиция по Крыму станет паролем на границе Прибалтики

Позиция российского туриста, который желает пересечь границу страны Балтии, может стать причиной для отказа во въезде. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — предупредил он, передает портал Делфи. Так, сотрудники пограничной службы имеют право интересоваться у россиян их позицией относительно спецоперации на Украине, а также уточнять «чей Крым».
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Позиция российского туриста, который желает пересечь границу страны Балтии, может стать причиной для отказа во въезде. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — предупредил он, передает портал Делфи. Так, сотрудники пограничной службы имеют право интересоваться у россиян их позицией относительно спецоперации на Украине, а также уточнять «чей Крым». Ранее глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Финляндия собирается принимать ограничительные меры по отношению к российским туристам. Кроме того, власти Литвы собрались судиться с РФ из-за спецоперации на Украине. Они также потребовали лишать россиян вида на жительство, пишет RT.