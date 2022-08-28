28 августа 2022

ТАСС: военные РФ почти ликвидировали состав украинской авиации

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
Обещания Запада поставить новые боевые самолеты советского производства Киеву, скорее всего, так и останутся лишь словами Фото:

Российские военные почти уничтожили летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины. Об этом доложил военно-дипломатический источник ТАСС.

«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал собеседник СМИ. По его словам, обещания западных стран поставить новые боевые самолеты советского производства с большой долей вероятности так и останутся лишь словами.

Источник отметил, что задействование для выполнения боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины привело к катастрофическим потерям остатков украинской авиации. Он уверен, что «доучивать» их Запад не будет, так как на это «нет ни времени, ни керосина, ни самолетов».

Ранее в Минобороны РФ говорили, что вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Россия проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса.

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Российские военные почти уничтожили летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины. Об этом доложил военно-дипломатический источник ТАСС. «Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал собеседник СМИ. По его словам, обещания западных стран поставить новые боевые самолеты советского производства с большой долей вероятности так и останутся лишь словами. Источник отметил, что задействование для выполнения боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины привело к катастрофическим потерям остатков украинской авиации. Он уверен, что «доучивать» их Запад не будет, так как на это «нет ни времени, ни керосина, ни самолетов». Ранее в Минобороны РФ говорили, что вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Россия проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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