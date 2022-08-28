ТАСС: военные РФ почти ликвидировали состав украинской авиации

Российские военные почти уничтожили летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины. Об этом доложил военно-дипломатический источник ТАСС.
«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал собеседник СМИ. По его словам, обещания западных стран поставить новые боевые самолеты советского производства с большой долей вероятности так и останутся лишь словами.
Источник отметил, что задействование для выполнения боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины привело к катастрофическим потерям остатков украинской авиации. Он уверен, что «доучивать» их Запад не будет, так как на это «нет ни времени, ни керосина, ни самолетов».
Ранее в Минобороны РФ говорили, что вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Россия проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса.
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Российские военные почти уничтожили летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины. Об этом доложил военно-дипломатический источник ТАСС. «Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал собеседник СМИ. По его словам, обещания западных стран поставить новые боевые самолеты советского производства с большой долей вероятности так и останутся лишь словами. Источник отметил, что задействование для выполнения боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины привело к катастрофическим потерям остатков украинской авиации. Он уверен, что «доучивать» их Запад не будет, так как на это «нет ни времени, ни керосина, ни самолетов». Ранее в Минобороны РФ говорили, что вооруженные силы России ликвидировали более половины личного состава и техники батальона мотопехотной бригады ВСУ в результате наступления на Соледарском направлении. Россия проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса.