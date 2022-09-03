Экономист предрек создание новой валютной системы в мире

Экономист Антон Табах: в мире будет сформирована новая валютная система

04 сентября 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

Деградация существовавшей валютной системы наблюдается уже давно, поделился экономист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мире будет сформирована новая валютная система. Таким мнением поделился главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По словам экономиста, новая система еще формируется. «Но если заглянуть в историю, то что-то подобное уже было во второй половине девятнадцатого века: создавались валютные блоки и таможенные союзы, вводились ограничения и пошлины на транзакции вне этих блоков и союзов. Сейчас мы это наблюдаем на новом технологическом уровне», — сообщил Табах в интервью РИА «Новости». Экономист также добавил, что деградация существовавшей валютной системы наблюдается уже давно. «Объемы и свобода мировой торговли стагнируют с 2012 года, финансовая система разваливается на сегменты и блоки из-за требований регуляторов и борьбы с отмыванием денег, а в последнее время еще и из-за санкций. С учетом последних событий, происходящих вне финансовой сферы, этот процесс может принять законченный вид», — заключил эксперт. Ранее аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Максим Бирюков поделился самой безопасной на данный момент валютой для хранения сбережений россиян. Из множества валют он выделил акции китайских компаний, номинированные в гонконгских долларах или недавно выпущенные российскими эмитентами облигации в юанях.

В мире будет сформирована новая валютная система. Таким мнением поделился главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По словам экономиста, новая система еще формируется. «Но если заглянуть в историю, то что-то подобное уже было во второй половине девятнадцатого века: создавались валютные блоки и таможенные союзы, вводились ограничения и пошлины на транзакции вне этих блоков и союзов. Сейчас мы это наблюдаем на новом технологическом уровне», — сообщил Табах в интервью РИА «Новости». Экономист также добавил, что деградация существовавшей валютной системы наблюдается уже давно. «Объемы и свобода мировой торговли стагнируют с 2012 года, финансовая система разваливается на сегменты и блоки из-за требований регуляторов и борьбы с отмыванием денег, а в последнее время еще и из-за санкций. С учетом последних событий, происходящих вне финансовой сферы, этот процесс может принять законченный вид», — заключил эксперт. Ранее аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Максим Бирюков поделился самой безопасной на данный момент валютой для хранения сбережений россиян. Из множества валют он выделил акции китайских компаний, номинированные в гонконгских долларах или недавно выпущенные российскими эмитентами облигации в юанях.