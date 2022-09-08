Военный историк назвал срок освобождения Донбасса

Военный историк Кнутов: военные РФ смогут освободить Донбасс к холодам
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Российские военные действуют планомерно, отметил военный историк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные с высокой вероятностью освободят Донбасс к наступлению холодов. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.

«Однако наши войска действуют планомерно. Поэтому с высокой вероятностью к холодам вопрос с освобождением Донбасса, если не полностью, то на 80% будет решен», — заявил Кнутов в интервью телеканалу 360.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин надеется на полное освобождение Донбасса до конца года, сообщает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала помощь жителям Донбасса. Российская армия уже освободила территорию ЛНР.

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Российские военные с высокой вероятностью освободят Донбасс к наступлению холодов. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов. «Однако наши войска действуют планомерно. Поэтому с высокой вероятностью к холодам вопрос с освобождением Донбасса, если не полностью, то на 80% будет решен», — заявил Кнутов в интервью телеканалу 360. Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин надеется на полное освобождение Донбасса до конца года, сообщает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала помощь жителям Донбасса. Российская армия уже освободила территорию ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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