Военный историк назвал срок освобождения Донбасса

Российские военные действуют планомерно, отметил военный историк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные с высокой вероятностью освободят Донбасс к наступлению холодов. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.
«Однако наши войска действуют планомерно. Поэтому с высокой вероятностью к холодам вопрос с освобождением Донбасса, если не полностью, то на 80% будет решен», — заявил Кнутов в интервью телеканалу 360.
Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин надеется на полное освобождение Донбасса до конца года, сообщает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала помощь жителям Донбасса. Российская армия уже освободила территорию ЛНР.
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