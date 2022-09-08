Соцсети связали смерть Елизаветы II с победой Лиз Трасс на выборах

Пользователи социальных сетей провели параллель между уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II и назначением Лиз Трасс на должность премьер-министра страны. Некоторые комментаторы предположили, что монархиня не пережила грядущего кризиса в Соединенном Королевстве.
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Это произошло спустя два дня после того, как монарх принимала нового премьер-министра Лиз Трасс, передает MK. В связи с кончиной монарха в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней. С речью по случаю ухода королевы ранее выступила Трасс. По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи».
Комментаторы вспомнили, что два дня назад королева принимала нового премьер-министра Лиз Трасс
Фото: «ВКонтакте»
Пользователи жалеют королеву
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70-летнее правление Елизаветы II оборвалось спустя несколько дней после назначения Трасс
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Кто-то полагает, что с приходом Трасс Великобританию ждет «окончательный позор»
Фото: скрин Telegram
Другие со скорбью простились с королевой
Фото: скрин Telegram
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Фото: скрин Twitter
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Пользователи социальных сетей провели параллель между уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II и назначением Лиз Трасс на должность премьер-министра страны. Некоторые комментаторы предположили, что монархиня не пережила грядущего кризиса в Соединенном Королевстве. Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Это произошло спустя два дня после того, как монарх принимала нового премьер-министра Лиз Трасс, передает MK. В связи с кончиной монарха в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней. С речью по случаю ухода королевы ранее выступила Трасс. По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи». Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Результаты выборов разочаровали более 50% британцев. Подданные Королевства полагают, что провальная политика нового главы правительства усугубит и без того масштабные энергетический кризис и инфляцию в стране.