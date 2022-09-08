08 сентября 2022

Соцсети связали смерть Елизаветы II с победой Лиз Трасс на выборах

Россияне в соцсетях связали смерть королевы Елизаветы II с назначением Лиз Трасс на должность премьера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Россияне в соцсетях простились с королевой Великобритании Фото:
новость из сюжета
Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Пользователи социальных сетей провели параллель между уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II и назначением Лиз Трасс на должность премьер-министра страны. Некоторые комментаторы предположили, что монархиня не пережила грядущего кризиса в Соединенном Королевстве.

Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Это произошло спустя два дня после того, как монарх принимала нового премьер-министра Лиз Трасс, передает MK. В связи с кончиной монарха в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней. С речью по случаю ухода королевы ранее выступила Трасс. По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи».

Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Результаты выборов разочаровали более 50% британцев. Подданные Королевства полагают, что провальная политика нового главы правительства усугубит и без того масштабные энергетический кризис и инфляцию в стране.

Комментаторы вспомнили, что два дня назад королева принимала нового премьер-министра Лиз Трасс
Фото:
Пользователи жалеют королеву
Фото:
70-летнее правление Елизаветы II оборвалось спустя несколько дней после назначения Трасс
Фото:
Кто-то полагает, что с приходом Трасс Великобританию ждет «окончательный позор»
Фото:
Другие со скорбью простились с королевой
Фото:
Для пользователей соцсетей 2022 год стал годом политических потрясений
Фото:

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Пользователи социальных сетей провели параллель между уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II и назначением Лиз Трасс на должность премьер-министра страны. Некоторые комментаторы предположили, что монархиня не пережила грядущего кризиса в Соединенном Королевстве. Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Это произошло спустя два дня после того, как монарх принимала нового премьер-министра Лиз Трасс, передает MK. В связи с кончиной монарха в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней. С речью по случаю ухода королевы ранее выступила Трасс. По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи». Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 5 сентября. Результаты выборов разочаровали более 50% британцев. Подданные Королевства полагают, что провальная политика нового главы правительства усугубит и без того масштабные энергетический кризис и инфляцию в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...