Запад не хочет нести ответственность за поражение Владимира Зеленского, считает Вячеслав Володин Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал западных партнеров, потому что обещал им победу, но не оправдал ожиданий. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Во-первых, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», — написал Володин в своем telegram-канале.

По словам Володина, жители Европы и США стали высказывать свою позицию по ситуации на Украине. Они не готовы платить за последствия санкций инфляцией и ростом цен, а также сталкиваться с проблемами нехватки энергоресурсов, заявил спикер Госдумы. По его словам, США и Евросоюз не хотят нести ответственность за Зеленского и его поражение перед Россией.

США и Евросоюз помогают Киеву финансово и отправкой оружия из-за спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целями спецоперации стали демилитаризация и денацификация Украины. Стороны неоднократно проводили переговоры, но не пришли к урегулированию ситуации, пока обсуждение приостановлено. Путин заявил, что переговоры не ведутся из-за нежелания Украины. Ранее Зеленский сказал, что не готов на переговоры с Россией, потому что Москва выдвигает ультиматумы.