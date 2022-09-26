Ремонтом моста в Кургане займется тюменская компания

В Кургане путепровод «Чеховский» отремонтируют представители компании из Тюменской области «Гарант». Данная информация размещена на портале госзакупок.
«Информация о поставщике. Общество с ограниченной ответственностью „Гарант“. Цена контракта: 154 768 034 [рубля]», — указано на сайте.
Чеховский мост планируют ремонтировать с 1 апреля по 1 декабря 2023 года. В первый раз на аукционе властям не удалось найти подрядчика для ремонта. Единственная заявка не соответствовал требованиям. Планировалось, что на время работ путепровод закроют полностью. Это связано с тем, что он узкий, и там невозможно оставить однополосное движение. Ремонтом Некрасовского моста в Кургане занимается другая тюменская компания — «Альфа Строй».
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