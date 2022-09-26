26 сентября 2022

Ремонтом моста в Кургане займется тюменская компания

Ремонтом моста в Кургане займется тюменская компания «Гарант»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чеховский мост. Курган, машины, мост, путепровод, чеховский мост
Чеховский мост планируют отремонтировать к концу 2023 года Фото:

В Кургане путепровод «Чеховский» отремонтируют представители компании из Тюменской области «Гарант». Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Информация о поставщике. Общество с ограниченной ответственностью „Гарант“. Цена контракта: 154 768 034 [рубля]», — указано на сайте.

Чеховский мост планируют ремонтировать с 1 апреля по 1 декабря 2023 года. В первый раз на аукционе властям не удалось найти подрядчика для ремонта. Единственная заявка не соответствовал требованиям. Планировалось, что на время работ путепровод закроют полностью. Это связано с тем, что он узкий, и там невозможно оставить однополосное движение. Ремонтом Некрасовского моста в Кургане занимается другая тюменская компания — «Альфа Строй».

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Кургане путепровод «Чеховский» отремонтируют представители компании из Тюменской области «Гарант». Данная информация размещена на портале госзакупок. «Информация о поставщике. Общество с ограниченной ответственностью „Гарант“. Цена контракта: 154 768 034 [рубля]», — указано на сайте. Чеховский мост планируют ремонтировать с 1 апреля по 1 декабря 2023 года. В первый раз на аукционе властям не удалось найти подрядчика для ремонта. Единственная заявка не соответствовал требованиям. Планировалось, что на время работ путепровод закроют полностью. Это связано с тем, что он узкий, и там невозможно оставить однополосное движение. Ремонтом Некрасовского моста в Кургане занимается другая тюменская компания — «Альфа Строй».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...