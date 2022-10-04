Британия признала ошибку в санкциях против России Правительство Британии по ошибке ввело санкции против замкомандующего Балтийским флотом России 04 октября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 + Британские власти перепутали адресатов санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Британии по ошибке включило в санкционный список замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Елисеева, спутав его с теской — председателем правительства Херсонской области. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства. 26 сентября британские власти ввели санкции против замкомандующего Балтийским флотом России Елисеева, назвав его главой правительства Херсонской области. Позже, 4 октября, ошибка была исправлена: в перечень добавили фактического главу правительства Херсонской области Сергея Владимировича Елисеева, исключив замкомандующего флотом. Из истории обновлений документа также следует, что 4 октября было «произведено одно включение в список и одно исключение из списка в рамках режима санкций в отношении России». Ранее, 26 сентября, Великобритания внесла в антироссийский список санкций 33 лица, участвующих в проведении референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Помимо участников организации голосования в перечень вошли глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает «Национальная служба новостей». Правительство Британии по ошибке включило в санкционный список замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Елисеева, спутав его с теской — председателем правительства Херсонской области. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства. 26 сентября британские власти ввели санкции против замкомандующего Балтийским флотом России Елисеева, назвав его главой правительства Херсонской области. Позже, 4 октября, ошибка была исправлена: в перечень добавили фактического главу правительства Херсонской области Сергея Владимировича Елисеева, исключив замкомандующего флотом. Из истории обновлений документа также следует, что 4 октября было «произведено одно включение в список и одно исключение из списка в рамках режима санкций в отношении России». Ранее, 26 сентября, Великобритания внесла в антироссийский список санкций 33 лица, участвующих в проведении референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Помимо участников организации голосования в перечень вошли глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям