ВСУ ударили по мирным гражданам, сбежавшим с Украины

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ВСУ ударили по беженцам в Старобельске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мирным гражданам в Старобельске, сбежавшим с Украины. Об этом сообщает глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем telegram-канале.

«Ночной прилет по пункту размещения беженцев в Старобельске. В 01.35 ВФУ по н. п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города. Боевики пытаются наносить удары по мирным, которых уже выгнали из родных мест, теперь бьют в след», — написал он.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мирным гражданам в Старобельске, сбежавшим с Украины. Об этом сообщает глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем telegram-канале. «Ночной прилет по пункту размещения беженцев в Старобельске. В 01.35 ВФУ по н. п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города. Боевики пытаются наносить удары по мирным, которых уже выгнали из родных мест, теперь бьют в след», — написал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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