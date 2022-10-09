ВСУ ударили по мирным гражданам, сбежавшим с Украины

09 октября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по беженцам в Старобельске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мирным гражданам в Старобельске, сбежавшим с Украины. Об этом сообщает глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем telegram-канале. «Ночной прилет по пункту размещения беженцев в Старобельске. В 01.35 ВФУ по н. п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города. Боевики пытаются наносить удары по мирным, которых уже выгнали из родных мест, теперь бьют в след», — написал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мирным гражданам в Старобельске, сбежавшим с Украины. Об этом сообщает глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем telegram-канале. «Ночной прилет по пункту размещения беженцев в Старобельске. В 01.35 ВФУ по н. п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города. Боевики пытаются наносить удары по мирным, которых уже выгнали из родных мест, теперь бьют в след», — написал он.