В США согласились с планом Маска по урегулированию конфликта на Украине

27 октября 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Ричард Блэк заявил, что народ ДНР имел право на референдум Patrick Pleul/POOL/EPA/ТАСС Американский политик и бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк согласился с планом американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине. По мнению политика, переговоры являются ключевым способом разрешения кризиса. «Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», — заявил экс-сенатор, выступая для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера». Его речь опубликована в youtube-канале организации. По мнению Ричарда Блэка, народ ДНР имел право на референдум, чтобы принять решение — оставаться в Украине или войти в состав России. Также политик отмечает, что Россия хотела провести референдум под эгидой ООН, но Украина отказалась. «Украина наотрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории», — говорит Блэк. Раннее владелец SpaceX Илон Маск предложил свой план урегулирования конфликта, перечислив четыре пункта. Он также назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Позже он заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине, однако отметил, что все его усилия остаются безуспешными.

Американский политик и бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк согласился с планом американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине. По мнению политика, переговоры являются ключевым способом разрешения кризиса. «Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», — заявил экс-сенатор, выступая для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера». Его речь опубликована в youtube-канале организации. По мнению Ричарда Блэка, народ ДНР имел право на референдум, чтобы принять решение — оставаться в Украине или войти в состав России. Также политик отмечает, что Россия хотела провести референдум под эгидой ООН, но Украина отказалась. «Украина наотрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории», — говорит Блэк. Раннее владелец SpaceX Илон Маск предложил свой план урегулирования конфликта, перечислив четыре пункта. Он также назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Позже он заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине, однако отметил, что все его усилия остаются безуспешными.