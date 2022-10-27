Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Собчак

Российская телеведущая Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта журналистки Ксении Собчак. При этом телеведущая привела некоторые цитаты Собчак, которые выявляют ложь журналистки по поводу отсутствия у нее паспорта Израиля.
«Просто оставлю эти фото и цитаты Ксении Анатольевны здесь. Как всегда за словами — ложь и ничего более», — написала Канделаки. В приведенных цитатах Ксения Собчак заявляет, что у нее никогда не было израильского гражданства. По мнению журналистки, она много лет работает в районе Рублево-успенского шоссе и место жительства никогда не меняла.
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Российская телеведущая Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта журналистки Ксении Собчак. При этом телеведущая привела некоторые цитаты Собчак, которые выявляют ложь журналистки по поводу отсутствия у нее паспорта Израиля. «Просто оставлю эти фото и цитаты Ксении Анатольевны здесь. Как всегда за словами — ложь и ничего более», — написала Канделаки. В приведенных цитатах Ксения Собчак заявляет, что у нее никогда не было израильского гражданства. По мнению журналистки, она много лет работает в районе Рублево-успенского шоссе и место жительства никогда не меняла. Ранее стало известно, что Ксении Собчак грозит штраф до 200 тысяч рублей за сокрытие наличия израильского паспорта. Паспорт Израиля помог журналистке при переходе границы Литвы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Собчак подозревают в вымогательстве денег у бизнесменов, передает RT.