Собчак грозит крупный штраф из-за израильского паспорта

27 октября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Собчак не уведомляла МВД о наличии израильского паспорта, за что получит штраф Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Журналистке и телеведущей Ксении Собчак грозит штраф за то, что она не уведомляла органы Министерства внутренних дел (МВД) РФ о наличии у нее израильского паспорта. Об этом сообщают СМИ. «Ксении Собчак грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или 400 часов исправительных работ за то, что она не уведомила МВД о наличии у нее паспорта Израиля. Такую санкцию подразумевает статья 330.2 УК РФ», — пишет telegram-канал Mash. Ранее стало известно, что Ксения Собчак перешла границу Литвы законно, так как у нее есть израильский паспорт. До этого журналистку заподозрили в информационном рэкете и вымогательстве денег у известных бизнесменов, политиков.

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак грозит штраф за то, что она не уведомляла органы Министерства внутренних дел (МВД) РФ о наличии у нее израильского паспорта. Об этом сообщают СМИ. «Ксении Собчак грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или 400 часов исправительных работ за то, что она не уведомила МВД о наличии у нее паспорта Израиля. Такую санкцию подразумевает статья 330.2 УК РФ», — пишет telegram-канал Mash. Ранее стало известно, что Ксения Собчак перешла границу Литвы законно, так как у нее есть израильский паспорт. До этого журналистку заподозрили в информационном рэкете и вымогательстве денег у известных бизнесменов, политиков.