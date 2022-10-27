Собчак грозит крупный штраф из-за израильского паспорта

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Собчак не уведомляла МВД о наличии израильского паспорта, за что получит штраф Фото:
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Дело Ксении Собчак

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак грозит штраф за то, что она не уведомляла органы Министерства внутренних дел (МВД) РФ о наличии у нее израильского паспорта. Об этом сообщают СМИ.

«Ксении Собчак грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или 400 часов исправительных работ за то, что она не уведомила МВД о наличии у нее паспорта Израиля. Такую санкцию подразумевает статья 330.2 УК РФ», — пишет telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак перешла границу Литвы законно, так как у нее есть израильский паспорт. До этого журналистку заподозрили в информационном рэкете и вымогательстве денег у известных бизнесменов, политиков.

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Журналистке и телеведущей Ксении Собчак грозит штраф за то, что она не уведомляла органы Министерства внутренних дел (МВД) РФ о наличии у нее израильского паспорта. Об этом сообщают СМИ. «Ксении Собчак грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или 400 часов исправительных работ за то, что она не уведомила МВД о наличии у нее паспорта Израиля. Такую санкцию подразумевает статья 330.2 УК РФ», — пишет telegram-канал Mash. Ранее стало известно, что Ксения Собчак перешла границу Литвы законно, так как у нее есть израильский паспорт. До этого журналистку заподозрили в информационном рэкете и вымогательстве денег у известных бизнесменов, политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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