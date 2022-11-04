ВС РФ уничтожили важный опорный пункт бригады ВСУ под Донецком. Видео

ВС РФ уничтожили важный опорный пункт бригады ВСУ под Донецком. Видео
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Бойцы батальона сработали грамотно, сообщил Командир штурмовой группы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили один из опорных пунктов 115-й бригады ВСУ под Донецком. Об этом URA.RU сообщил командир штурмовой группы.

«Наша работа, 2-й батальон. С той стороны — бойцы ВСУ 115-й бригады. [Провели] штурм опорного пункта, [противник] был уничтожен! Бойцы батальона сработали грамотно», — сообщил военный. Как добавил корреспондент URA.RU, сейчас силы РФ осуществляет прорыв через передовые позиции вооруженных формирований Украины. Далее планируется зачистка территорий от оставшихся вражеских подразделений.

Ранее жилые районы Донецка подверглись обстрелам со стороны украинских военных. ВСУ нанесли удар по центру города, где нет военных позиций, сообщает RT.

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Вооруженные силы России уничтожили один из опорных пунктов 115-й бригады ВСУ под Донецком. Об этом URA.RU сообщил командир штурмовой группы. «Наша работа, 2-й батальон. С той стороны — бойцы ВСУ 115-й бригады. [Провели] штурм опорного пункта, [противник] был уничтожен! Бойцы батальона сработали грамотно», — сообщил военный. Как добавил корреспондент URA.RU, сейчас силы РФ осуществляет прорыв через передовые позиции вооруженных формирований Украины. Далее планируется зачистка территорий от оставшихся вражеских подразделений. Ранее жилые районы Донецка подверглись обстрелам со стороны украинских военных. ВСУ нанесли удар по центру города, где нет военных позиций, сообщает RT.
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