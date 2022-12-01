01 декабря 2022

Пушилин доложил об успешном продвижении российской армии в ДНР

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки, сообщил Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Также успехи ВС РФ наблюдаются на Артемовском и Марьинском направлениях в ДНР. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.

«Наши подразделения продолжают продвигаться. В том числе, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка. Ребята делают все возможное с учетом понимания того, что здесь находятся их семьи, близкие, и противника нужно как можно быстрее лишить возможности обстреливать наши населенные пункты», — сообщил Пушилин.

Ранее российские военные взяли под контроль поселения Курдюмовка и Андреевка. При освобождении Андреевка российская армия уничтожили более 40 украинских военных. Также ВС РФ существенно продвинулись на артемовском направлении.

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Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Также успехи ВС РФ наблюдаются на Артемовском и Марьинском направлениях в ДНР. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. «Наши подразделения продолжают продвигаться. В том числе, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка. Ребята делают все возможное с учетом понимания того, что здесь находятся их семьи, близкие, и противника нужно как можно быстрее лишить возможности обстреливать наши населенные пункты», — сообщил Пушилин. Ранее российские военные взяли под контроль поселения Курдюмовка и Андреевка. При освобождении Андреевка российская армия уничтожили более 40 украинских военных. Также ВС РФ существенно продвинулись на артемовском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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