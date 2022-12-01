Пушилин доложил об успешном продвижении российской армии в ДНР

02 декабря 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки, сообщил Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Также успехи ВС РФ наблюдаются на Артемовском и Марьинском направлениях в ДНР. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. «Наши подразделения продолжают продвигаться. В том числе, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка. Ребята делают все возможное с учетом понимания того, что здесь находятся их семьи, близкие, и противника нужно как можно быстрее лишить возможности обстреливать наши населенные пункты», — сообщил Пушилин . Ранее российские военные взяли под контроль поселения Курдюмовка и Андреевка. При освобождении Андреевка российская армия уничтожили более 40 украинских военных. Также ВС РФ существенно продвинулись на артемовском направлении.

Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Также успехи ВС РФ наблюдаются на Артемовском и Марьинском направлениях в ДНР. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. «Наши подразделения продолжают продвигаться. В том числе, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка. Ребята делают все возможное с учетом понимания того, что здесь находятся их семьи, близкие, и противника нужно как можно быстрее лишить возможности обстреливать наши населенные пункты», — сообщил Пушилин. Ранее российские военные взяли под контроль поселения Курдюмовка и Андреевка. При освобождении Андреевка российская армия уничтожили более 40 украинских военных. Также ВС РФ существенно продвинулись на артемовском направлении.