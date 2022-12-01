Пушилин доложил об успешном продвижении российской армии в ДНР

Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Также успехи ВС РФ наблюдаются на Артемовском и Марьинском направлениях в ДНР. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.
«Наши подразделения продолжают продвигаться. В том числе, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка. Ребята делают все возможное с учетом понимания того, что здесь находятся их семьи, близкие, и противника нужно как можно быстрее лишить возможности обстреливать наши населенные пункты», — сообщил Пушилин.
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Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Также успехи ВС РФ наблюдаются на Артемовском и Марьинском направлениях в ДНР. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. «Наши подразделения продолжают продвигаться. В том числе, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка. Ребята делают все возможное с учетом понимания того, что здесь находятся их семьи, близкие, и противника нужно как можно быстрее лишить возможности обстреливать наши населенные пункты», — сообщил Пушилин. Ранее российские военные взяли под контроль поселения Курдюмовка и Андреевка. При освобождении Андреевка российская армия уничтожили более 40 украинских военных. Также ВС РФ существенно продвинулись на артемовском направлении.