Немецкая компания RWE потребовала от «Газпрома» компенсаций за перебои в поставках газа

Компания инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома»
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Немецкая компания RWE потребовала от «Газпрома» выплатить компенсацию за перебои в подаче газа. Об этом сообщает немецкий портал Handelsblatt со ссылкой на компанию.
«Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против „Газпрома“ по поводу непоставки газа», — сообщил изданию
На прошлой неделе крупнейший импортер газа Германии Uniper потребовал от «Газпрома» возмещения убытков на миллиарды долларов. В «Газпроме» свою вину отрицают.
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