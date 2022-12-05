Немецкая компания RWE потребовала от «Газпрома» компенсаций за перебои в поставках газа

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Клипарт. Сургут, газпром, нефтяники, газовики, сотрудники газпром
Компания инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома» Фото:
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Газовый кризис в Европе

Немецкая компания RWE потребовала от «Газпрома» выплатить компенсацию за перебои в подаче газа. Об этом сообщает немецкий портал Handelsblatt со ссылкой на компанию.

«Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против „Газпрома“ по поводу непоставки газа», — сообщил изданию Handelsblatt представитель компании. Компания требует компенсацию от «Газпрома».

На прошлой неделе крупнейший импортер газа Германии Uniper потребовал от «Газпрома» возмещения убытков на миллиарды долларов. В «Газпроме» свою вину отрицают.

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Немецкая компания RWE потребовала от «Газпрома» выплатить компенсацию за перебои в подаче газа. Об этом сообщает немецкий портал Handelsblatt со ссылкой на компанию. «Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против „Газпрома“ по поводу непоставки газа», — сообщил изданию Handelsblatt представитель компании. Компания требует компенсацию от «Газпрома». На прошлой неделе крупнейший импортер газа Германии Uniper потребовал от «Газпрома» возмещения убытков на миллиарды долларов. В «Газпроме» свою вину отрицают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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