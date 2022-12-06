В МИД предупредили об ответе России на расширение НАТО

Россия ответит на расширение НАТО и будет отреагировать на ухудшение ситуации в сфере безопасности. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение (НАТО — ред.) будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России», — сказал Рябков журналистам. Информацию передает РИА Новости.
Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО. В Финляндии обосновали свое решение наличием «угрозы» со стороны РФ, передает телеканал 360. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что альянс усилил свое присутствие в Литве, Словакии, Эстонии и Польше. По его словам, организации нужно сдерживать Россию.
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