Пушилин назвал дату выборов главы ДНР

Пушилин: выборы главы ДНР пройдут 10 сентября 2023 года
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Второй день голосования на референдуме за вступление в состав в РФ. Мариуполь, мариуполь, выборы
Выборы главы ДНР назначены на второе воскресенье сентября 2023 года, сообщил Пушилин Фото:
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Парламентские выборы и выборы главы ДНР пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования», — заявил он во время интервью агентству РИА Новости.

В октябре президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении в состав РФ четырех новых территорий. В их числе и ДНР. В Донецкой народной республике явка на референдуме о вхождении в состав РФ составила 97,51%. Большинство участников голосования высказалось за присоединение к России.

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Парламентские выборы и выборы главы ДНР пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования», — заявил он во время интервью агентству РИА Новости. В октябре президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении в состав РФ четырех новых территорий. В их числе и ДНР. В Донецкой народной республике явка на референдуме о вхождении в состав РФ составила 97,51%. Большинство участников голосования высказалось за присоединение к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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