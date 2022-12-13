Пушилин назвал дату выборов главы ДНР

Пушилин: выборы главы ДНР пройдут 10 сентября 2023 года

13 декабря 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Выборы главы ДНР назначены на второе воскресенье сентября 2023 года, сообщил Пушилин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Парламентские выборы и выборы главы ДНР пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования», — заявил он во время интервью агентству РИА Новости. В октябре президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении в состав РФ четырех новых территорий. В их числе и ДНР. В Донецкой народной республике явка на референдуме о вхождении в состав РФ составила 97,51%. Большинство участников голосования высказалось за присоединение к России.

Парламентские выборы и выборы главы ДНР пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования», — заявил он во время интервью агентству РИА Новости. В октябре президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении в состав РФ четырех новых территорий. В их числе и ДНР. В Донецкой народной республике явка на референдуме о вхождении в состав РФ составила 97,51%. Большинство участников голосования высказалось за присоединение к России.