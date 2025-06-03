Россия и Украина согласовали новые переговоры

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Россия и Украина проведут следующую встречу в Турции
Россия и Украина проведут следующую встречу в Турции Фото:

Россия и Украина согласовали проведение очередного раунда переговоров, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Анкара ожидает скорой встречи представителей обеих стран.

«Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Турция ожидает встречу», — сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.

Первая встреча делегаций России и Украины в Стамбуле состоялась 16 мая 2025 года и завершилась обменом позициями сторон, после чего было решено подготовить документы с предложениями по прекращению огня. Новый раунд переговоров пройдет при участии главы МИД Турции Хакана Фидана, что отражает стремление Анкары усилить свою роль в урегулировании конфликта.

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Россия и Украина согласовали проведение очередного раунда переговоров, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Анкара ожидает скорой встречи представителей обеих стран. «Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Турция ожидает встречу», — сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber. Первая встреча делегаций России и Украины в Стамбуле состоялась 16 мая 2025 года и завершилась обменом позициями сторон, после чего было решено подготовить документы с предложениями по прекращению огня. Новый раунд переговоров пройдет при участии главы МИД Турции Хакана Фидана, что отражает стремление Анкары усилить свою роль в урегулировании конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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