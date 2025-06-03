Россия и Украина согласовали новые переговоры

Россия и Украина согласовали проведение очередного раунда переговоров, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Анкара ожидает скорой встречи представителей обеих стран.
«Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Турция ожидает встречу», — сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.
Первая встреча делегаций России и Украины в Стамбуле состоялась 16 мая 2025 года и завершилась обменом позициями сторон, после чего было решено подготовить документы с предложениями по прекращению огня. Новый раунд переговоров пройдет при участии главы МИД Турции Хакана Фидана, что отражает стремление Анкары усилить свою роль в урегулировании конфликта.
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