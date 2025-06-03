В Госдуме призвали использовать опыт Израиля в СВО

Россия должна дать ответ Киеву на совершенные теракты и применить израильский опыт борьбы с терроризмом. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Михаил Шеремет.
«Сегодня мяч на нашей стороне. Его нужно вернуть прицельно и выверенно, дождавшись, когда киевский режим вылезет из своих нор и укрытий. Взять на вооружение эффективные израильские методы ведения боевых действий, поддерживаемые в том числе и США, в отношении террористов и военных преступников», — подчеркнул Михаил Шеремет.
1 июня в Брянской и Курской областях произошли взрывы на железнодорожных мостах, что привело к жертвам среди гражданских и было квалифицировано как теракты. Президент Владимир Путин заслушал доклады по ситуации и поручил усилить меры безопасности в приграничных регионах. Эксперты отмечают, что Киев продолжает диверсионные действия вне зависимости от переговорного процесса.
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