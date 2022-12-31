Путин в новогоднем обращении обозначил главное в 2023 году. Видео

Путин: главное в 2023 году — это судьба России и защита Родины
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Независимое будущее России зависит только от воли граждан, уверен Владимир Путин Фото:

Главное в 2023 году для России — это судьба государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе новогоднего обращения.

«Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что суверенитет и независимое будущее державы зависит только от воли граждан РФ.

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Главное в 2023 году для России — это судьба государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе новогоднего обращения. «Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что суверенитет и независимое будущее державы зависит только от воли граждан РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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