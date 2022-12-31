Независимое будущее России зависит только от воли граждан, уверен Владимир Путин
Главное в 2023 году для России — это судьба государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе новогоднего обращения.
«Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что суверенитет и независимое будущее державы зависит только от воли граждан РФ.
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