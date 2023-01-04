В МИД РФ оценили предложение Италии помочь решить конфликт на Украине

Россия не может принять предложение Италии о гарантиях безопасности Украине для решения конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее ни в качестве „честного брокера“, ни возможного гаранта мирного процесса», — приводит заявление Захаровой МИД РФ. Она отметила, что странно слышать подобные предложения от стран, которые придерживаются антироссийской позиции и поставляют Украине вооружение.
Ранее в МИД Италии выразили готовность гарантировать Украине нейтральный статус для урегулирования ситуации на Украине. С подобными заявлениями также выступали в Германии и Великобритании.
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Россия не может принять предложение Италии о гарантиях безопасности Украине для решения конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее ни в качестве „честного брокера“, ни возможного гаранта мирного процесса», — приводит заявление Захаровой МИД РФ. Она отметила, что странно слышать подобные предложения от стран, которые придерживаются антироссийской позиции и поставляют Украине вооружение. Ранее в МИД Италии выразили готовность гарантировать Украине нейтральный статус для урегулирования ситуации на Украине. С подобными заявлениями также выступали в Германии и Великобритании.