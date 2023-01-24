Павел Воля шокировал телезрителей эротическим танцем в откровенном наряде. Видео

Павел Воля спародировал танец и откровенный наряд Филиппа Киркорова в выпуске Comedy Club

24 января 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Павел Воля пародировал Филиппа Киркорова в выпуске Comedy Club Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля в одном из последних выпусков юмористического шоу решил спародировать артиста Филиппа Киркорова и нарядиться в его образ, который состоял из капроновых колготок на все тело. Также Воля исполнил откровенный танец. Воля облачился в капроновые колготки на все тело. Такой наряд был на Филиппе Киркорове во время выступления в Казахстане. Образ по итогу вдохновил Павла на выступление. Также Павел Воля спародировал и танец Киркорова в таком образе. Во время пародии эпатажного поведения Филлипа Киркорова Воля отхлестал букетом цветов одного из зрителей шоу. Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров сделал пластическую операцию на лице. Ее он сделал еще в декабре прошлого года.

Резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля в одном из последних выпусков юмористического шоу решил спародировать артиста Филиппа Киркорова и нарядиться в его образ, который состоял из капроновых колготок на все тело. Также Воля исполнил откровенный танец. Воля облачился в капроновые колготки на все тело. Такой наряд был на Филиппе Киркорове во время выступления в Казахстане. Образ по итогу вдохновил Павла на выступление. Также Павел Воля спародировал и танец Киркорова в таком образе. Во время пародии эпатажного поведения Филлипа Киркорова Воля отхлестал букетом цветов одного из зрителей шоу. Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров сделал пластическую операцию на лице. Ее он сделал еще в декабре прошлого года.