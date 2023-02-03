Политолог Коновалов: Россия помешала Украине применить химоружие в ходе СВО 04 февраля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 + ВСУ не смогли использовать химоружие в больших масштабах из-за России, заявил Иван Коновалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ пытались применить химическое оружие в ходе СВО, но Россия пресекала попытки, начав информационную кампанию. Такие меры не позволили Украине пользоваться химическим оружием в больших масштабах. Об этом заявил военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов. «Попытки с украинской стороны [применения химоружия] намечались. Но они пресекались, когда [в РФ] начиналась информационная кампания», — заявил Иван Коновалов Пятому каналу. По словам эксперта, ВСУ применяли химоружие, но делали это локально. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ходе боев в Соледаре и Бахмуте ВСУ применяли химическое оружие, передает RT. Об этом же сообщали бойцы ЧВК «Вагнер». По словам бойцов, украинские военные использовали неизвестное вещество, из-за которого у российских военных оставались химические ожоги дыхательных путей. ВСУ пытались применить химическое оружие в ходе СВО, но Россия пресекала попытки, начав информационную кампанию. Такие меры не позволили Украине пользоваться химическим оружием в больших масштабах. Об этом заявил военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов. «Попытки с украинской стороны [применения химоружия] намечались. Но они пресекались, когда [в РФ] начиналась информационная кампания», — заявил Иван Коновалов Пятому каналу. По словам эксперта, ВСУ применяли химоружие, но делали это локально. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ходе боев в Соледаре и Бахмуте ВСУ применяли химическое оружие, передает RT. Об этом же сообщали бойцы ЧВК «Вагнер». По словам бойцов, украинские военные использовали неизвестное вещество, из-за которого у российских военных оставались химические ожоги дыхательных путей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям