03 февраля 2023

Политолог Коновалов: Россия помешала Украине применить химоружие в ходе СВО

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Несанкционированная акция оппозиции
ВСУ не смогли использовать химоружие в больших масштабах из-за России, заявил Иван Коновалов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ пытались применить химическое оружие в ходе СВО, но Россия пресекала попытки, начав информационную кампанию. Такие меры не позволили Украине пользоваться химическим оружием в больших масштабах. Об этом заявил военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов.

«Попытки с украинской стороны [применения химоружия] намечались. Но они пресекались, когда [в РФ] начиналась информационная кампания», — заявил Иван Коновалов Пятому каналу. По словам эксперта, ВСУ применяли химоружие, но делали это локально.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ходе боев в Соледаре и Бахмуте ВСУ применяли химическое оружие, передает RT. Об этом же сообщали бойцы ЧВК «Вагнер». По словам бойцов, украинские военные использовали неизвестное вещество, из-за которого у российских военных оставались химические ожоги дыхательных путей.

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ВСУ пытались применить химическое оружие в ходе СВО, но Россия пресекала попытки, начав информационную кампанию. Такие меры не позволили Украине пользоваться химическим оружием в больших масштабах. Об этом заявил военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов. «Попытки с украинской стороны [применения химоружия] намечались. Но они пресекались, когда [в РФ] начиналась информационная кампания», — заявил Иван Коновалов Пятому каналу. По словам эксперта, ВСУ применяли химоружие, но делали это локально. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ходе боев в Соледаре и Бахмуте ВСУ применяли химическое оружие, передает RT. Об этом же сообщали бойцы ЧВК «Вагнер». По словам бойцов, украинские военные использовали неизвестное вещество, из-за которого у российских военных оставались химические ожоги дыхательных путей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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