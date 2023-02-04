Фитнес-инструктор посоветовал, как избавиться от популярного недуга при беге

Фитнес-инструктор: постепенное увеличение нагрузки позволит избежать боли в голени при беге
© Служба новостей «URA.RU»
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Бегунам порекомендовали отслеживать свою скорость Фото:

Силовые тренировки, регулярный отдых и постепенное увеличение нагрузки при беге позволят избежать боли в голени. Об этом сообщил фитнес-инструктор, нутрициолог Станислав Тимонов.

«Многие люди, начиная бегать, сразу же пытаются побить все рекорды и в итоге сталкиваются с болью в ногах и травмами. Увеличивайте нагрузку постепенно, отслеживая расстояние и скорость бега. Также всегда внимательно следите за дорогой, чтобы не споткнуться, особенно, если бежите по пересеченной местности», — написал Тимонов для «Ридуса».

Нужно не забывать про отдых и спать не менее восьми часов в сутки, сбалансированно питаться и пить воду, чтобы снизить риск травмы. Также помогут силовые тренировки, так как они повышают выносливость мышц, сухожилий и костей.

Боль в мышцах голени и груди может быть первым признаком атеросклероза, сказала URA.RU врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Она порекомендовала регулярно проверять кровь на уровень холестерина даже при отсутствии симптомов.

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Силовые тренировки, регулярный отдых и постепенное увеличение нагрузки при беге позволят избежать боли в голени. Об этом сообщил фитнес-инструктор, нутрициолог Станислав Тимонов. «Многие люди, начиная бегать, сразу же пытаются побить все рекорды и в итоге сталкиваются с болью в ногах и травмами. Увеличивайте нагрузку постепенно, отслеживая расстояние и скорость бега. Также всегда внимательно следите за дорогой, чтобы не споткнуться, особенно, если бежите по пересеченной местности», — написал Тимонов для «Ридуса». Нужно не забывать про отдых и спать не менее восьми часов в сутки, сбалансированно питаться и пить воду, чтобы снизить риск травмы. Также помогут силовые тренировки, так как они повышают выносливость мышц, сухожилий и костей. Боль в мышцах голени и груди может быть первым признаком атеросклероза, сказала URA.RU врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Она порекомендовала регулярно проверять кровь на уровень холестерина даже при отсутствии симптомов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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