Фитнес-инструктор посоветовал, как избавиться от популярного недуга при беге

Фитнес-инструктор: постепенное увеличение нагрузки позволит избежать боли в голени при беге

04 февраля 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Бегунам порекомендовали отслеживать свою скорость Фото: Размик Закарян © URA.RU Силовые тренировки, регулярный отдых и постепенное увеличение нагрузки при беге позволят избежать боли в голени. Об этом сообщил фитнес-инструктор, нутрициолог Станислав Тимонов. «Многие люди, начиная бегать, сразу же пытаются побить все рекорды и в итоге сталкиваются с болью в ногах и травмами. Увеличивайте нагрузку постепенно, отслеживая расстояние и скорость бега. Также всегда внимательно следите за дорогой, чтобы не споткнуться, особенно, если бежите по пересеченной местности», — написал Тимонов для «Ридуса». Нужно не забывать про отдых и спать не менее восьми часов в сутки, сбалансированно питаться и пить воду, чтобы снизить риск травмы. Также помогут силовые тренировки, так как они повышают выносливость мышц, сухожилий и костей. Боль в мышцах голени и груди может быть первым признаком атеросклероза, сказала URA.RU врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Она порекомендовала регулярно проверять кровь на уровень холестерина даже при отсутствии симптомов.

Силовые тренировки, регулярный отдых и постепенное увеличение нагрузки при беге позволят избежать боли в голени. Об этом сообщил фитнес-инструктор, нутрициолог Станислав Тимонов. «Многие люди, начиная бегать, сразу же пытаются побить все рекорды и в итоге сталкиваются с болью в ногах и травмами. Увеличивайте нагрузку постепенно, отслеживая расстояние и скорость бега. Также всегда внимательно следите за дорогой, чтобы не споткнуться, особенно, если бежите по пересеченной местности», — написал Тимонов для «Ридуса». Нужно не забывать про отдых и спать не менее восьми часов в сутки, сбалансированно питаться и пить воду, чтобы снизить риск травмы. Также помогут силовые тренировки, так как они повышают выносливость мышц, сухожилий и костей. Боль в мышцах голени и груди может быть первым признаком атеросклероза, сказала URA.RU врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Она порекомендовала регулярно проверять кровь на уровень холестерина даже при отсутствии симптомов.