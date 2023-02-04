Психолог дала советы по адаптации к новому месту работы

Если человек не будет стесняться обращаться за помощью к своим коллегам на новой работе и будет стараться проводить с ними обеденный перерыв — это поможет быстрее адаптироваться к новому месту. Об этом сообщает клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.
«Можно обращаться за помощью к коллегам или руководителю, что значительно повысит уважение по отношению к вам, как к специалисту, проявляющему желание разобраться в новых обязанностях. Также не стоит работать в обеденный перерыв, лучше составить коллегам компанию на обеде, это поможет в налаживании доверительных отношений», — заявила Кристина Ивкова изданию Мослента. По мнению клинического психолога, на адаптацию в среднем уходит до полутора месяца. За это время можно сделать выводы как о руководителях, так и о своих коллегах.
Ранее ученые из Норвежского университета рассказали о вреде бега для снятия стресса, ведь это приводит к зависимости от активности, сообщают Nation News. Также психолог Ирина Леонова подчеркнула, что общение с кошками облегчает симптомы неврозов и стресса, передают «Невские новости».
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Если человек не будет стесняться обращаться за помощью к своим коллегам на новой работе и будет стараться проводить с ними обеденный перерыв — это поможет быстрее адаптироваться к новому месту. Об этом сообщает клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова. «Можно обращаться за помощью к коллегам или руководителю, что значительно повысит уважение по отношению к вам, как к специалисту, проявляющему желание разобраться в новых обязанностях. Также не стоит работать в обеденный перерыв, лучше составить коллегам компанию на обеде, это поможет в налаживании доверительных отношений», — заявила Кристина Ивкова изданию Мослента. По мнению клинического психолога, на адаптацию в среднем уходит до полутора месяца. За это время можно сделать выводы как о руководителях, так и о своих коллегах. Ранее ученые из Норвежского университета рассказали о вреде бега для снятия стресса, ведь это приводит к зависимости от активности, сообщают Nation News. Также психолог Ирина Леонова подчеркнула, что общение с кошками облегчает симптомы неврозов и стресса, передают «Невские новости».