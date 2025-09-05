Звездный адвокат Жорин раскрыл вероятный срок, который грозит актрисе Тарасовой за наркотики

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово по делу о контрабанде наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Жорин предупредил, что непреднамеренный провоз веществ не освобождает от ответственности по статьям УК РФ
Сергей Жорин предупредил, что непреднамеренный провоз веществ не освобождает от ответственности по статьям УК РФ Фото:

Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал возможные последствия для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово с гашишным маслом. По его словам, даже непреднамеренный провоз наркотических веществ грозит строгим наказанием — от 3 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

«Ответственность в России суровая: ст. 229.1 УК РФ (контрабанда) — от 3 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения», — отметил Жорин. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Тарасову задержали после прилёта из Израиля. В её вейпе обнаружили жидкость с гашишным маслом, что попадает под статьи о контрабанде и хранении наркотиков. Адвокат подчеркнул, что легальный статус веществ в других странах не смягчает ответственность в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал возможные последствия для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово с гашишным маслом. По его словам, даже непреднамеренный провоз наркотических веществ грозит строгим наказанием — от 3 лет лишения свободы до пожизненного заключения. «Ответственность в России суровая: ст. 229.1 УК РФ (контрабанда) — от 3 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения», — отметил Жорин. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Тарасову задержали после прилёта из Израиля. В её вейпе обнаружили жидкость с гашишным маслом, что попадает под статьи о контрабанде и хранении наркотиков. Адвокат подчеркнул, что легальный статус веществ в других странах не смягчает ответственность в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...