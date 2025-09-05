Звездный адвокат Жорин раскрыл вероятный срок, который грозит актрисе Тарасовой за наркотики

Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал возможные последствия для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово с гашишным маслом. По его словам, даже непреднамеренный провоз наркотических веществ грозит строгим наказанием — от 3 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
«Ответственность в России суровая: ст. 229.1 УК РФ (контрабанда) — от 3 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения», — отметил Жорин. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Тарасову задержали после прилёта из Израиля. В её вейпе обнаружили жидкость с гашишным маслом, что попадает под статьи о контрабанде и хранении наркотиков. Адвокат подчеркнул, что легальный статус веществ в других странах не смягчает ответственность в РФ.
