05 февраля 2023

CNN: ВСУ не хватит боеприпасов для нового наступления РФ

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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, гранаты, боеприпасы, оружие, ф-1
ВСУ не готовы к наступлению войск РФ, поскольку исчерпали запасы оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Об этом заявил американский журналист Тим Листер, недавно побывавший на восточном украинском фронте.

«Мы были поражены количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, когда мы были на передовой. Это очень беспокоит украинцев, потому что у них не хватает боеприпасов всех видов. Один военачальник сказал, что настоящая битва еще даже не началась», — заявил Листер, слова приводит американский телеканал CNN. Согласно сообщению журналиста, на передовой он со своей командой усмотрел пролог к большому наступлению РФ.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в частной беседе рассказал представителям американского оборонного ведомства о реальных потерях армии за весь период спецоперации. Согласно словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, Залужный подсчитал 257 тысяч украинских солдат погибшими с февраля предыдущего года.

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Командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Об этом заявил американский журналист Тим Листер, недавно побывавший на восточном украинском фронте. «Мы были поражены количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, когда мы были на передовой. Это очень беспокоит украинцев, потому что у них не хватает боеприпасов всех видов. Один военачальник сказал, что настоящая битва еще даже не началась», — заявил Листер, слова приводит американский телеканал CNN. Согласно сообщению журналиста, на передовой он со своей командой усмотрел пролог к большому наступлению РФ. Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в частной беседе рассказал представителям американского оборонного ведомства о реальных потерях армии за весь период спецоперации. Согласно словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, Залужный подсчитал 257 тысяч украинских солдат погибшими с февраля предыдущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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