CNN: ВСУ не хватит боеприпасов для нового наступления РФ

06 февраля 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

ВСУ не готовы к наступлению войск РФ, поскольку исчерпали запасы оружия Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Об этом заявил американский журналист Тим Листер, недавно побывавший на восточном украинском фронте. «Мы были поражены количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, когда мы были на передовой. Это очень беспокоит украинцев, потому что у них не хватает боеприпасов всех видов. Один военачальник сказал, что настоящая битва еще даже не началась», — заявил Листер, слова приводит американский телеканал CNN . Согласно сообщению журналиста, на передовой он со своей командой усмотрел пролог к большому наступлению РФ. Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в частной беседе рассказал представителям американского оборонного ведомства о реальных потерях армии за весь период спецоперации. Согласно словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, Залужный подсчитал 257 тысяч украинских солдат погибшими с февраля предыдущего года.

Командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Об этом заявил американский журналист Тим Листер, недавно побывавший на восточном украинском фронте. «Мы были поражены количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, когда мы были на передовой. Это очень беспокоит украинцев, потому что у них не хватает боеприпасов всех видов. Один военачальник сказал, что настоящая битва еще даже не началась», — заявил Листер, слова приводит американский телеканал CNN. Согласно сообщению журналиста, на передовой он со своей командой усмотрел пролог к большому наступлению РФ. Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в частной беседе рассказал представителям американского оборонного ведомства о реальных потерях армии за весь период спецоперации. Согласно словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, Залужный подсчитал 257 тысяч украинских солдат погибшими с февраля предыдущего года.