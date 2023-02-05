CNN: ВСУ не хватит боеприпасов для нового наступления РФ

Командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Об этом заявил американский журналист Тим Листер, недавно побывавший на восточном украинском фронте.
«Мы были поражены количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, когда мы были на передовой. Это очень беспокоит украинцев, потому что у них не хватает боеприпасов всех видов. Один военачальник сказал, что настоящая битва еще даже не началась», — заявил Листер, слова приводит американский телеканал CNN. Согласно сообщению журналиста, на передовой он со своей командой усмотрел пролог к большому наступлению РФ.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в частной беседе рассказал представителям американского оборонного ведомства о реальных потерях армии за весь период спецоперации. Согласно словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, Залужный подсчитал 257 тысяч украинских солдат погибшими с февраля предыдущего года.
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Командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Об этом заявил американский журналист Тим Листер, недавно побывавший на восточном украинском фронте. «Мы были поражены количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, когда мы были на передовой. Это очень беспокоит украинцев, потому что у них не хватает боеприпасов всех видов. Один военачальник сказал, что настоящая битва еще даже не началась», — заявил Листер, слова приводит американский телеканал CNN. Согласно сообщению журналиста, на передовой он со своей командой усмотрел пролог к большому наступлению РФ. Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в частной беседе рассказал представителям американского оборонного ведомства о реальных потерях армии за весь период спецоперации. Согласно словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, Залужный подсчитал 257 тысяч украинских солдат погибшими с февраля предыдущего года.