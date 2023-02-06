06 февраля 2023

Арестович: США намерены отдать восточный фронт России

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
США заставят Украину сдать Донбасс, считает Арестович Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае активизации боевых действий Киев может потерять контроль над частью территорий в Донбассе по просьбе США. Такое предположение озвучил бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович.

«Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему все это идет. По моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч (российских военных — прим. URA.RU) мы останавливать устанем. Конечно, придется отодвинуться — мы же это понимаем», — цитирует Арестовича telegram-канал «Политика страны». По мнению бывшего советника ОП, взамен на это американцы пообещают ВСУ «крупный успех» на южном фронте — в Запорожской и Херсонской областях.

Однако, как отметил Арестович, западные союзники продолжают настаивать на возобновлении переговорного процесса. «Потому что все понимают, что у Украины нет ресурса и Запад будет его годами создавать, чтоб мы силовым образом выбили Россию», — резюмировал он.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. В ОП заявляли, что удержание Артемовска очень дорого обходится для ВСУ, однако украинское командование не собирается отдавать приказ об отступлении из города. Российская армия заняла больше трети Бахмута, украинские подразделения в боях за город ежесуточно теряют до 200 человек.

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В случае активизации боевых действий Киев может потерять контроль над частью территорий в Донбассе по просьбе США. Такое предположение озвучил бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович. «Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему все это идет. По моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч (российских военных — прим. URA.RU) мы останавливать устанем. Конечно, придется отодвинуться — мы же это понимаем», — цитирует Арестовича telegram-канал «Политика страны». По мнению бывшего советника ОП, взамен на это американцы пообещают ВСУ «крупный успех» на южном фронте — в Запорожской и Херсонской областях. Однако, как отметил Арестович, западные союзники продолжают настаивать на возобновлении переговорного процесса. «Потому что все понимают, что у Украины нет ресурса и Запад будет его годами создавать, чтоб мы силовым образом выбили Россию», — резюмировал он. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. В ОП заявляли, что удержание Артемовска очень дорого обходится для ВСУ, однако украинское командование не собирается отдавать приказ об отступлении из города. Российская армия заняла больше трети Бахмута, украинские подразделения в боях за город ежесуточно теряют до 200 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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