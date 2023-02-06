Арестович: США намерены отдать восточный фронт России

07 февраля 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

США заставят Украину сдать Донбасс, считает Арестович Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае активизации боевых действий Киев может потерять контроль над частью территорий в Донбассе по просьбе США. Такое предположение озвучил бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович. «Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему все это идет. По моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч (российских военных — прим. URA.RU) мы останавливать устанем. Конечно, придется отодвинуться — мы же это понимаем», — цитирует Арестовича telegram-канал «Политика страны». По мнению бывшего советника ОП, взамен на это американцы пообещают ВСУ «крупный успех» на южном фронте — в Запорожской и Херсонской областях. Однако, как отметил Арестович, западные союзники продолжают настаивать на возобновлении переговорного процесса. «Потому что все понимают, что у Украины нет ресурса и Запад будет его годами создавать, чтоб мы силовым образом выбили Россию», — резюмировал он. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. В ОП заявляли, что удержание Артемовска очень дорого обходится для ВСУ, однако украинское командование не собирается отдавать приказ об отступлении из города. Российская армия заняла больше трети Бахмута, украинские подразделения в боях за город ежесуточно теряют до 200 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае активизации боевых действий Киев может потерять контроль над частью территорий в Донбассе по просьбе США. Такое предположение озвучил бывший советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович. «Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему все это идет. По моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч (российских военных — прим. URA.RU) мы останавливать устанем. Конечно, придется отодвинуться — мы же это понимаем», — цитирует Арестовича telegram-канал «Политика страны». По мнению бывшего советника ОП, взамен на это американцы пообещают ВСУ «крупный успех» на южном фронте — в Запорожской и Херсонской областях. Однако, как отметил Арестович, западные союзники продолжают настаивать на возобновлении переговорного процесса. «Потому что все понимают, что у Украины нет ресурса и Запад будет его годами создавать, чтоб мы силовым образом выбили Россию», — резюмировал он. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. В ОП заявляли, что удержание Артемовска очень дорого обходится для ВСУ, однако украинское командование не собирается отдавать приказ об отступлении из города. Российская армия заняла больше трети Бахмута, украинские подразделения в боях за город ежесуточно теряют до 200 человек.