В России оценили угрозу новых землетрясений на удаленных от Турции территориях

08 февраля 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

В РФ допустили новые подземные толчки из-за сдвига Аравийской тектонической плиты во время землетрясения в Турции Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Новые подземные толчки могут произойти на удаленных турецких территориях из-за того, что в результате землетрясения в Турции сдвинулась Аравийская тектоническая плита. Такое мнение высказала кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина. «Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной, и эта активность распространяется и на другие части плиты. <…> То есть перераспределения напряжений может привести к тому, что появятся новые землетрясения на довольно удаленных территориях», — пояснила Люсина в беседе с РБК. Утром 6 февраля в Турции произошло мощнейшие за последние годы землетрясение, которое задело Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. В Крыму может произойти землетрясение, аналогичное тому, что произошло в Турции. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков. По словам директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрия Вольфмана, произошедшее событие в Турции является уникальным, поэтому изучать его предстоит длительное время.

Новые подземные толчки могут произойти на удаленных турецких территориях из-за того, что в результате землетрясения в Турции сдвинулась Аравийская тектоническая плита. Такое мнение высказала кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина. «Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной, и эта активность распространяется и на другие части плиты. <…> То есть перераспределения напряжений может привести к тому, что появятся новые землетрясения на довольно удаленных территориях», — пояснила Люсина в беседе с РБК. Утром 6 февраля в Турции произошло мощнейшие за последние годы землетрясение, которое задело Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. В Крыму может произойти землетрясение, аналогичное тому, что произошло в Турции. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков. По словам директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрия Вольфмана, произошедшее событие в Турции является уникальным, поэтому изучать его предстоит длительное время.