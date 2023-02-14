Пригожин заявил о бессмысленности нового плана ВСУ удержать Бахмут

14 февраля 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

План ВСУ по удержанию Бахмута не увенчается успехом, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План украинской армии создать дымовую завесу в Бахмуте (Артемовске) не создаст критичных проблем для российской армии. Такое заявление для URA.RU сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также отметил, что не располагает информацией о предупреждениях, которые ВСУ распространяют на листовках. «У меня нет информации о том, что такие листовки развешиваются. Это исключительно версия социальных сетей. 16-е число может быть связано с чем угодно — с погодными условиями, с затишьем ветра и другими факторами. Безусловно, любая дымовая завеса создает определенные сложности, но это не критично», — заявил Евгений Пригожин в ответ на запрос корреспондента URA.RU. Ранее в соцсетях появились фотографии листовок, предположительно, расклеенных ВСУ в Бахмуте. В них украинские военные предупреждали, что 16 февраля дома мирных жителей будут сожжены. По утверждению, это поможет ВСУ создать дымовую завесу и помешать российской армии.

План украинской армии создать дымовую завесу в Бахмуте (Артемовске) не создаст критичных проблем для российской армии. Такое заявление для URA.RU сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также отметил, что не располагает информацией о предупреждениях, которые ВСУ распространяют на листовках. «У меня нет информации о том, что такие листовки развешиваются. Это исключительно версия социальных сетей. 16-е число может быть связано с чем угодно — с погодными условиями, с затишьем ветра и другими факторами. Безусловно, любая дымовая завеса создает определенные сложности, но это не критично», — заявил Евгений Пригожин в ответ на запрос корреспондента URA.RU. Ранее в соцсетях появились фотографии листовок, предположительно, расклеенных ВСУ в Бахмуте. В них украинские военные предупреждали, что 16 февраля дома мирных жителей будут сожжены. По утверждению, это поможет ВСУ создать дымовую завесу и помешать российской армии.