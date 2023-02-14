Пригожин заявил о бессмысленности нового плана ВСУ удержать Бахмут

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, маскхалат, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
План ВСУ по удержанию Бахмута не увенчается успехом, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

План украинской армии создать дымовую завесу в Бахмуте (Артемовске) не создаст критичных проблем для российской армии. Такое заявление для URA.RU сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также отметил, что не располагает информацией о предупреждениях, которые ВСУ распространяют на листовках.

«У меня нет информации о том, что такие листовки развешиваются. Это исключительно версия социальных сетей. 16-е число может быть связано с чем угодно — с погодными условиями, с затишьем ветра и другими факторами. Безусловно, любая дымовая завеса создает определенные сложности, но это не критично», — заявил Евгений Пригожин в ответ на запрос корреспондента URA.RU.

Ранее в соцсетях появились фотографии листовок, предположительно, расклеенных ВСУ в Бахмуте. В них украинские военные предупреждали, что 16 февраля дома мирных жителей будут сожжены. По утверждению, это поможет ВСУ создать дымовую завесу и помешать российской армии.

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План украинской армии создать дымовую завесу в Бахмуте (Артемовске) не создаст критичных проблем для российской армии. Такое заявление для URA.RU сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также отметил, что не располагает информацией о предупреждениях, которые ВСУ распространяют на листовках. «У меня нет информации о том, что такие листовки развешиваются. Это исключительно версия социальных сетей. 16-е число может быть связано с чем угодно — с погодными условиями, с затишьем ветра и другими факторами. Безусловно, любая дымовая завеса создает определенные сложности, но это не критично», — заявил Евгений Пригожин в ответ на запрос корреспондента URA.RU. Ранее в соцсетях появились фотографии листовок, предположительно, расклеенных ВСУ в Бахмуте. В них украинские военные предупреждали, что 16 февраля дома мирных жителей будут сожжены. По утверждению, это поможет ВСУ создать дымовую завесу и помешать российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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