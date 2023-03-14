Психиатр развеял миф об опасности духов для психики

Врач-психиатр Файнзильберг: духи не могут вызвать психическое расстройство
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Показ новой коллекции Marina Rinaldi в Покровском пассаже. Екатеринбург, духи, ароматы, парфюмерия, флакон
Духи не несут опасности для здорового человека, отметил врач Фото:

Запах духов не может вызвать психическое расстройство. Об этом заявил психиатр Владимир Файнзильберг, комментируя недавнюю новость о госпитализации девушки в Москве, которую связали с использованием ей духов.

«Сам по себе запах — какой-либо — не может вызвать психическое расстройство у психически здорового человека, конечно», — объяснил психиатр «Ридусу». Однако он добавил, что резкий запах может обострить заболевание, если человек уже имеет какое-либо психическое отклонение. «Только если человек был болен до этого, то какой-нибудь сильный запах может спровоцировать обострение его состояния», — разъяснил Файнзильберг.

Ранее стало известно, что 19-летняя девушка попала в психбольницу в Москве, понюхав подаренный на улице пробник духов, передает «LIFE.RU». У девушки резко начались галлюцинации и ей понадобилась госпитализация.

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Запах духов не может вызвать психическое расстройство. Об этом заявил психиатр Владимир Файнзильберг, комментируя недавнюю новость о госпитализации девушки в Москве, которую связали с использованием ей духов. «Сам по себе запах — какой-либо — не может вызвать психическое расстройство у психически здорового человека, конечно», — объяснил психиатр «Ридусу». Однако он добавил, что резкий запах может обострить заболевание, если человек уже имеет какое-либо психическое отклонение. «Только если человек был болен до этого, то какой-нибудь сильный запах может спровоцировать обострение его состояния», — разъяснил Файнзильберг. Ранее стало известно, что 19-летняя девушка попала в психбольницу в Москве, понюхав подаренный на улице пробник духов, передает «LIFE.RU». У девушки резко начались галлюцинации и ей понадобилась госпитализация.
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