В тюменском селе похоронили бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в Бахмуте

У погибшего осталось пятеро дочерей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Казанском районе Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Юрия Хохлова, погибшего в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В минувшую субботу в селе Гагарье простились с бойцом ЧВК „Вагнер“ Хохловым Юрием Николаевичем. Юрий Николаевич погиб при выполнении задания в г. Артемовск. У него осталось пятеро дочерей. Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная память нашему земляку», — говорится в сообщении властей.

По информации районной администрации, воин погиб 18 февраля. Ему было 40 лет.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели, по словам президента РФ Владимира Путина, — денацификация и демилитаризация стран