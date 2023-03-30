В Польше раскрыли страшную для Запада правду о распаде России

Onet: Россия не распадется после проигрыша на поле боя с Украиной

30 марта 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Россия сражается не только с Украиной, отметил Витольд Юрас Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не проиграет на поле боя с Украиной и не распадется на маленькие государства. Об этом пишет обозреватель Витольд Юрас польского издания Onet. Идею о разделении РФ ранее выдвигали польские политики. «В наших публичных дебатах все чаще появляется идея распада России. На самом деле, Польша не может реально способствовать распаду Российской Федерации. Сосредоточение польских публицистов, политиков и, что еще хуже, некоторых экспертов на чем-то нереалистичном является серьезной ошибкой», — заявил Витольд Юрас. Он отметил, что западные аналитики предрекают распад России после поражения на поле боя с Украиной. Юрас напомнил, что страны Запада активно поставляют Украине оружие. Этот факт означает, что Россия борется не только с одной страной, но еще и с ее спонсорами. Поэтому Юрас назвал «интеллектуальным злоупотреблением» выдвигать идею о поражении России. Также он отметил, что РФ стала контролировать больше территорий во время спецоперации, в сравнении с 2014 годом. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что Россия обладает уникальным оружием. По его словам, оно способно обеспечит военное преимущество на поле боя. В феврале 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия якобы распадется к лету 2023 года. Если РФ выстоит, то она будет представлять угрозу для всего мира, отметил он, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не проиграет на поле боя с Украиной и не распадется на маленькие государства. Об этом пишет обозреватель Витольд Юрас польского издания Onet. Идею о разделении РФ ранее выдвигали польские политики. «В наших публичных дебатах все чаще появляется идея распада России. На самом деле, Польша не может реально способствовать распаду Российской Федерации. Сосредоточение польских публицистов, политиков и, что еще хуже, некоторых экспертов на чем-то нереалистичном является серьезной ошибкой», — заявил Витольд Юрас. Он отметил, что западные аналитики предрекают распад России после поражения на поле боя с Украиной. Юрас напомнил, что страны Запада активно поставляют Украине оружие. Этот факт означает, что Россия борется не только с одной страной, но еще и с ее спонсорами. Поэтому Юрас назвал «интеллектуальным злоупотреблением» выдвигать идею о поражении России. Также он отметил, что РФ стала контролировать больше территорий во время спецоперации, в сравнении с 2014 годом. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что Россия обладает уникальным оружием. По его словам, оно способно обеспечит военное преимущество на поле боя. В феврале 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия якобы распадется к лету 2023 года. Если РФ выстоит, то она будет представлять угрозу для всего мира, отметил он, передает RT.