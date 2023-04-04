«Печат»: МУС при выдаче ордера на «арест» Путина умолчал о важных деталях

«Печат»: на Украине процветает торговля детскими органами

05 апреля 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Выдавая ордер на арест Путина из-за украинских детей, МУС умолчал о том, что Украина торгует человеческими органами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международный уголовный суд (МУС) выдавая ордер на арест президента России Владимира Путина из-за эвакуированных украинских детей с зоны спецоперации (СВО) умолчал, что на Украине процветает торговля детскими органами. Об этом пишет член Национальной ассамблеи Сербии, политик Прогрессивной партии Наташа Йованович для сербского издания «Печат». «В этом обвинительном заключении Международного суда замалчивается что — то серьезное-данные, раскрывающие не подробности депортации украинских детей в Россию, которые, кстати, помещены в приемные семьи, а детские органы в страны Запада», — пишет Йованович в своей статье. По ее словам, за восемь лет геноцида в отношении мирных жителей со стороны киевских властей только на контролируемой Киевом территории Донбасса без следа пропало множество маленьких детей, «подозреваемых в том, что они закончили свою жизнь в одной из мобильных больниц, подаренных с Запада». При этом политик подчеркнула, что из Мариуполя также поступали сообщения о неопознанной перевозке несовершеннолетних, «а документы, найденные в мариуполинском отделении Красного Креста, указывали на действительно плохие сценарии. Йованович утверждает, что среди бумаг были обнаружены медицинские записи сотен детей, которые, как оказалось, были обследованы исключительно на предмет здоровых внутренних органов. «Тот факт, что Украина давно приобрела статус крупнейшего черного рынка человеческих органов, вызывает озноб и придает реалистичный оттенок рассказам о том, что работа членов Красного Креста была, пусть даже вбок, связана с течениями черной трансплантологии», — пишет автор статьи. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Основанием для выдачи предписания стала эвакуация украинских детей с зоны спецоперации. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал МУС «пропагандистской помойкой», а решение суда «позорным». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международный уголовный суд (МУС) выдавая ордер на арест президента России Владимира Путина из-за эвакуированных украинских детей с зоны спецоперации (СВО) умолчал, что на Украине процветает торговля детскими органами. Об этом пишет член Национальной ассамблеи Сербии, политик Прогрессивной партии Наташа Йованович для сербского издания «Печат». «В этом обвинительном заключении Международного суда замалчивается что — то серьезное-данные, раскрывающие не подробности депортации украинских детей в Россию, которые, кстати, помещены в приемные семьи, а детские органы в страны Запада», — пишет Йованович в своей статье. По ее словам, за восемь лет геноцида в отношении мирных жителей со стороны киевских властей только на контролируемой Киевом территории Донбасса без следа пропало множество маленьких детей, «подозреваемых в том, что они закончили свою жизнь в одной из мобильных больниц, подаренных с Запада». При этом политик подчеркнула, что из Мариуполя также поступали сообщения о неопознанной перевозке несовершеннолетних, «а документы, найденные в мариуполинском отделении Красного Креста, указывали на действительно плохие сценарии. Йованович утверждает, что среди бумаг были обнаружены медицинские записи сотен детей, которые, как оказалось, были обследованы исключительно на предмет здоровых внутренних органов. «Тот факт, что Украина давно приобрела статус крупнейшего черного рынка человеческих органов, вызывает озноб и придает реалистичный оттенок рассказам о том, что работа членов Красного Креста была, пусть даже вбок, связана с течениями черной трансплантологии», — пишет автор статьи. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Основанием для выдачи предписания стала эвакуация украинских детей с зоны спецоперации. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал МУС «пропагандистской помойкой», а решение суда «позорным».