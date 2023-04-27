FlightRadar24: правительственный борт направляется в Анталию перед открытием АЭС «Аккую» 27 апреля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 + Спецборт Tu-214PU России вылетел в Турцию, сообщает FlightRadar24 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Борт Tu-214PU Специального летного отряда «Россия» был замечен в небе, летящим в сторону Турции. Информация появилась в telegram-канале FlightRadar24 Air Force. «Спецборт Tu-214PU спешит из Москвы в турецкую Анталью», — говорится в сообщении telegram-канала. Там уточнили, что самолет ведут не в общем потоке, а в закрытом для перелетов гражданской авиации «небе». Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, «Специальный летный отряд „Россия“» осуществляет персональное обслуживание председателя правительства, министра иностранных дел и других должностных лиц. Ранее сообщалось, что российский лидер примет участие в церемонии загрузки топлива на турецкую АЭС «Аккую», передает Life. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин будет участвовать в открытии по видеоконференции. Борт Tu-214PU Специального летного отряда «Россия» был замечен в небе, летящим в сторону Турции. Информация появилась в telegram-канале FlightRadar24 Air Force. «Спецборт Tu-214PU спешит из Москвы в турецкую Анталью», — говорится в сообщении telegram-канала. Там уточнили, что самолет ведут не в общем потоке, а в закрытом для перелетов гражданской авиации «небе». Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, «Специальный летный отряд „Россия“» осуществляет персональное обслуживание председателя правительства, министра иностранных дел и других должностных лиц. Ранее сообщалось, что российский лидер примет участие в церемонии загрузки топлива на турецкую АЭС «Аккую», передает Life. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин будет участвовать в открытии по видеоконференции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям