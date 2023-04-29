Если Киев попытается напасть на Москву, то начнется «настоящая война2. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
«США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — ответил Риттер на вопрос американского журналиста Стивена Гарднера, каковы бы были последствия удара Киева по Москве.
По мнению американского обозревателя Брэдли Девлина, США провоцируют настоящую войну, толкая Украину к наступлению. Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей.
Если Киев попытается напасть на Москву, то начнется «настоящая война2. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — ответил Риттер на вопрос американского журналиста Стивена Гарднера, каковы бы были последствия удара Киева по Москве. По мнению американского обозревателя Брэдли Девлина, США провоцируют настоящую войну, толкая Украину к наступлению. Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей.