Экс-разведчик США предостерег Киев от нападений на Москву

Экс-разведчик США Риттер: в случае нападения Киева на Москву начнется «настоящая война»
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Вооруженные силы Украины. stock, армия, украина, танк, ВСУ, stock, т-64
В США предупредили ВСУ о последствиях попытки удара по Москве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Киев попытается напасть на Москву, то начнется «настоящая война2. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — ответил Риттер на вопрос американского журналиста Стивена Гарднера, каковы бы были последствия удара Киева по Москве.

По мнению американского обозревателя Брэдли Девлина, США провоцируют настоящую войну, толкая Украину к наступлению. Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей.

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Если Киев попытается напасть на Москву, то начнется «настоящая война2. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — ответил Риттер на вопрос американского журналиста Стивена Гарднера, каковы бы были последствия удара Киева по Москве. По мнению американского обозревателя Брэдли Девлина, США провоцируют настоящую войну, толкая Украину к наступлению. Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей.
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