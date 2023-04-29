Экс-разведчик США предостерег Киев от нападений на Москву

Экс-разведчик США Риттер: в случае нападения Киева на Москву начнется «настоящая война»

29 апреля 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

В США предупредили ВСУ о последствиях попытки удара по Москве Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Киев попытается напасть на Москву, то начнется «настоящая война2. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — ответил Риттер на вопрос американского журналиста Стивена Гарднера, каковы бы были последствия удара Киева по Москве. По мнению американского обозревателя Брэдли Девлина, США провоцируют настоящую войну, толкая Украину к наступлению. Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей.

Если Киев попытается напасть на Москву, то начнется «настоящая война2. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — ответил Риттер на вопрос американского журналиста Стивена Гарднера, каковы бы были последствия удара Киева по Москве. По мнению американского обозревателя Брэдли Девлина, США провоцируют настоящую войну, толкая Украину к наступлению. Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей.