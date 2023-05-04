В США не верят в применение Россией ядерного оружия

Глава нацразведки Хейнс: США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия

04 мая 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

США не верят в то, что Россия применит ядерное оружие, заявил Эврил Хейнс Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Применение Россией ядерного оружия крайне маловероятно. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. «С точки зрения [американского] разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка», — заявила Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Трансляция велась на youtube-канале издания The Washington Examiner. Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич заявлял, что атака БПЛА на Кремль приведет к страшным последствиям для Украины, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на атаку.

Применение Россией ядерного оружия крайне маловероятно. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. «С точки зрения [американского] разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка», — заявила Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Трансляция велась на youtube-канале издания The Washington Examiner. Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич заявлял, что атака БПЛА на Кремль приведет к страшным последствиям для Украины, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на атаку.