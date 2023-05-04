В США не верят в применение Россией ядерного оружия

Применение Россией ядерного оружия крайне маловероятно. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
«С точки зрения [американского] разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка», — заявила Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Трансляция велась на youtube-канале издания The Washington Examiner.
Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич заявлял, что атака БПЛА на Кремль приведет к страшным последствиям для Украины, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на атаку.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!