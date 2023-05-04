В США не верят в применение Россией ядерного оружия

Глава нацразведки Хейнс: США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия
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США не верят в то, что Россия применит ядерное оружие, заявил Эврил Хейнс Фото:
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Применение Россией ядерного оружия крайне маловероятно. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

«С точки зрения [американского] разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка», — заявила Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Трансляция велась на youtube-канале издания The Washington Examiner.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич заявлял, что атака БПЛА на Кремль приведет к страшным последствиям для Украины, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на атаку.

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Применение Россией ядерного оружия крайне маловероятно. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. «С точки зрения [американского] разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка», — заявила Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Трансляция велась на youtube-канале издания The Washington Examiner. Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич заявлял, что атака БПЛА на Кремль приведет к страшным последствиям для Украины, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на атаку.
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