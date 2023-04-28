Кремль: Россия придерживается моратория на испытание ядерного оружия

Россия, как и другие страны, придерживается моратория на испытание ядерного оружия. В этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении посла США в России Линн Трейси о том, что РФ говорит о возможном возобновлении «испытательных взрывов».
«В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего добавить», — отметил Песков.
В интервью «Коммерсанту» новый американский посол в России Линн Трейси заверила, что США соблюдают «полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия». По ее словам, только Россия говорит «о возобновлении испытательных взрывов». Она также заявила, что США готовы встретиться с российскими представителями, чтобы обсудить ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), участие в котором приостановлено по решению президента РФ Владимира Путина.
Россия, как и другие страны, придерживается моратория на испытание ядерного оружия. В этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении посла США в России Линн Трейси о том, что РФ говорит о возможном возобновлении «испытательных взрывов». «В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего добавить», — отметил Песков. В интервью «Коммерсанту» новый американский посол в России Линн Трейси заверила, что США соблюдают «полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия». По ее словам, только Россия говорит «о возобновлении испытательных взрывов». Она также заявила, что США готовы встретиться с российскими представителями, чтобы обсудить ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), участие в котором приостановлено по решению президента РФ Владимира Путина.