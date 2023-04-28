Кремль: Россия придерживается моратория на испытание ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В Кремле ответили на обвинения посла США в РФ Линн Трейси о возможности испытания ядерного оружия Фото:

Россия, как и другие страны, придерживается моратория на испытание ядерного оружия. В этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении посла США в России Линн Трейси о том, что РФ говорит о возможном возобновлении «испытательных взрывов».

«В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего добавить», — отметил Песков.

В интервью «Коммерсанту» новый американский посол в России Линн Трейси заверила, что США соблюдают «полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия». По ее словам, только Россия говорит «о возобновлении испытательных взрывов». Она также заявила, что США готовы встретиться с российскими представителями, чтобы обсудить ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), участие в котором приостановлено по решению президента РФ Владимира Путина.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия, как и другие страны, придерживается моратория на испытание ядерного оружия. В этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении посла США в России Линн Трейси о том, что РФ говорит о возможном возобновлении «испытательных взрывов». «В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего добавить», — отметил Песков. В интервью «Коммерсанту» новый американский посол в России Линн Трейси заверила, что США соблюдают «полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия». По ее словам, только Россия говорит «о возобновлении испытательных взрывов». Она также заявила, что США готовы встретиться с российскими представителями, чтобы обсудить ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), участие в котором приостановлено по решению президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...