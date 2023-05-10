В Кремле высказались по поводу масштабных уральских пожаров

Песков: власти принимают все возможные меры для решения проблем с пожарами на Урале

10 мая 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что власти делают все, чтобы решить проблему с пожарами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Для решения проблемы лесных пожаров в России не нужно выпускать дополнительные распоряжения и указы. Власти принимают все необходимые меры, однако тяжело охватить все точки страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участившихся возгораниях на Урале. «Безусловно, это (лесные пожары — прим. URA.RU) хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. Здесь не нужно дополнительных распоряжений президента и указаний. Действительно иногда [причиной являются] необдуманные действия граждан, иногда наоборот сознательные действия злоумышленников. Все меры [для решения проблемы] принимаются, но с нашей географией это непростая задача. Хотя очень много мер принимается, не все можно охватить. Это очевидно», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Для решения проблемы лесных пожаров в России не нужно выпускать дополнительные распоряжения и указы. Власти принимают все необходимые меры, однако тяжело охватить все точки страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участившихся возгораниях на Урале. «Безусловно, это (лесные пожары — прим. URA.RU) хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. Здесь не нужно дополнительных распоряжений президента и указаний. Действительно иногда [причиной являются] необдуманные действия граждан, иногда наоборот сознательные действия злоумышленников. Все меры [для решения проблемы] принимаются, но с нашей географией это непростая задача. Хотя очень много мер принимается, не все можно охватить. Это очевидно», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.