В Кремле высказались по поводу масштабных уральских пожаров

Песков: власти принимают все возможные меры для решения проблем с пожарами на Урале
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© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что власти делают все, чтобы решить проблему с пожарами Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Для решения проблемы лесных пожаров в России не нужно выпускать дополнительные распоряжения и указы. Власти принимают все необходимые меры, однако тяжело охватить все точки страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участившихся возгораниях на Урале.

«Безусловно, это (лесные пожары — прим. URA.RU) хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. Здесь не нужно дополнительных распоряжений президента и указаний. Действительно иногда [причиной являются] необдуманные действия граждан, иногда наоборот сознательные действия злоумышленников. Все меры [для решения проблемы] принимаются, но с нашей географией это непростая задача. Хотя очень много мер принимается, не все можно охватить. Это очевидно», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

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Для решения проблемы лесных пожаров в России не нужно выпускать дополнительные распоряжения и указы. Власти принимают все необходимые меры, однако тяжело охватить все точки страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участившихся возгораниях на Урале. «Безусловно, это (лесные пожары — прим. URA.RU) хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. Здесь не нужно дополнительных распоряжений президента и указаний. Действительно иногда [причиной являются] необдуманные действия граждан, иногда наоборот сознательные действия злоумышленников. Все меры [для решения проблемы] принимаются, но с нашей географией это непростая задача. Хотя очень много мер принимается, не все можно охватить. Это очевидно», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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