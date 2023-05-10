В Кремле высказались по поводу масштабных уральских пожаров

Для решения проблемы лесных пожаров в России не нужно выпускать дополнительные распоряжения и указы. Власти принимают все необходимые меры, однако тяжело охватить все точки страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участившихся возгораниях на Урале.
«Безусловно, это (лесные пожары — прим. URA.RU) хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. Здесь не нужно дополнительных распоряжений президента и указаний. Действительно иногда [причиной являются] необдуманные действия граждан, иногда наоборот сознательные действия злоумышленников. Все меры [для решения проблемы] принимаются, но с нашей географией это непростая задача. Хотя очень много мер принимается, не все можно охватить. Это очевидно», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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