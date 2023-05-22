22 мая 2023

Аналитики предрекли полное исчезновение малых и средних банков в России

Малые и средние банки исчезнут в России через 10 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Риск исчезнуть распространяется на 65-80% малых и средних банков Фото:

В течении десяти лет 80% малых и средних банков могут исчезнуть. Об этом сообщают аналитики компании «Яков и партнеры».

«Исчезнуть могут от 65% до 80% малых и средних банков. Концентрация рынка повысится из-за того, что крупные банки продолжат внедрять цифровые технологии и повышать качество обслуживания», — передают данные аналитиков Forbes. Эксперты считают, что малые и средние банки не выдержат конкуренции с крупными банками, которые активно развиваются в регионах.

Одна из причин исчезновения малых банков — развитие маркетплейсов в финансовой сфере. К примеру, в 2022 году «Яндекс.Маркет», Wildberries и Ozon выпустили дебетовые карты, которыми можно оплачивать всевозможные покупки и давая клиентам преимущества при оплате товаров на маркетплейсах. Вторая причина, по мнению аналитиков: внедрение и популяризация цифрового рубля. Это вызовет потерю комиссионных доходов банка от платежей.

В Гильдии риелторов заявили об исчезновении ипотеки в России. Причина в рекордном повышении ключевой ставки Центробанка до 20%. Это абсолютный максимум с декабря 2014 года.

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В течении десяти лет 80% малых и средних банков могут исчезнуть. Об этом сообщают аналитики компании «Яков и партнеры». «Исчезнуть могут от 65% до 80% малых и средних банков. Концентрация рынка повысится из-за того, что крупные банки продолжат внедрять цифровые технологии и повышать качество обслуживания», — передают данные аналитиков Forbes. Эксперты считают, что малые и средние банки не выдержат конкуренции с крупными банками, которые активно развиваются в регионах. Одна из причин исчезновения малых банков — развитие маркетплейсов в финансовой сфере. К примеру, в 2022 году «Яндекс.Маркет», Wildberries и Ozon выпустили дебетовые карты, которыми можно оплачивать всевозможные покупки и давая клиентам преимущества при оплате товаров на маркетплейсах. Вторая причина, по мнению аналитиков: внедрение и популяризация цифрового рубля. Это вызовет потерю комиссионных доходов банка от платежей. В Гильдии риелторов заявили об исчезновении ипотеки в России. Причина в рекордном повышении ключевой ставки Центробанка до 20%. Это абсолютный максимум с декабря 2014 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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