Аналитики предрекли полное исчезновение малых и средних банков в России

В течении десяти лет 80% малых и средних банков могут исчезнуть. Об этом сообщают аналитики компании «Яков и партнеры».
«Исчезнуть могут от 65% до 80% малых и средних банков. Концентрация рынка повысится из-за того, что крупные банки продолжат внедрять цифровые технологии и повышать качество обслуживания», — передают данные аналитиков Forbes. Эксперты считают, что малые и средние банки не выдержат конкуренции с крупными банками, которые активно развиваются в регионах.
Одна из причин исчезновения малых банков — развитие маркетплейсов в финансовой сфере. К примеру, в 2022 году «Яндекс.Маркет», Wildberries и Ozon выпустили дебетовые карты, которыми можно оплачивать всевозможные покупки и давая клиентам преимущества при оплате товаров на маркетплейсах. Вторая причина, по мнению аналитиков: внедрение и популяризация цифрового рубля. Это вызовет потерю комиссионных доходов банка от платежей.
В Гильдии риелторов заявили об исчезновении ипотеки в России. Причина в рекордном повышении ключевой ставки Центробанка до 20%. Это абсолютный максимум с декабря 2014 года.
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