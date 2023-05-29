В Кремле объяснили, почему Путин денонсировал ДОВСЕ

РФ привела ситуацию с контролем вооружения в соответствии с действительностью, подчеркнул Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин денонсировал Договор о вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как данный механизм не работал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фактически это был неживой механизм, не по вине РФ. Российская сторона привела ситуацию в соответствие с действительностью», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что на сегодня в области контроля над вооружением существует вакуум, который нужно заполнять новыми правовыми документами совместно с другими странами.
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