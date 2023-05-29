В Кремле объяснили, почему Путин денонсировал ДОВСЕ

Песков: Путин денонсировал ДОВСЕ, так как тот не работал
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
РФ привела ситуацию с контролем вооружения в соответствии с действительностью, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин денонсировал Договор о вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как данный механизм не работал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически это был неживой механизм, не по вине РФ. Российская сторона привела ситуацию в соответствие с действительностью», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что на сегодня в области контроля над вооружением существует вакуум, который нужно заполнять новыми правовыми документами совместно с другими странами.

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Президент РФ Владимир Путин денонсировал Договор о вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как данный механизм не работал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Фактически это был неживой механизм, не по вине РФ. Российская сторона привела ситуацию в соответствие с действительностью», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что на сегодня в области контроля над вооружением существует вакуум, который нужно заполнять новыми правовыми документами совместно с другими странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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