Африканские лидеры пренебрегли Зеленским при встрече с Путиным

Путин не получил послание от Зеленского, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Лидеры африканских стран во время встречи с президентом России Владимиров Путиным не передавили ему послания от украинского лидера Владимира Зеленского. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Послание от Зеленского африканские лидеры Путину не передавали», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Путин провел встречу с лидерами стран Африки. Президент отметил, что Москва с уважением относится к позиции ЮАР касательно мирного урегулирования украинского конфликта.
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