17 июня 2023

Африканские лидеры пренебрегли Зеленским при встрече с Путиным

Песков: африканские лидеры не передали Путину послание от Зеленского
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Путин не получил послание от Зеленского, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидеры африканских стран во время встречи с президентом России Владимиров Путиным не передавили ему послания от украинского лидера Владимира Зеленского. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Послание от Зеленского африканские лидеры Путину не передавали», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Путин провел встречу с лидерами стран Африки. Президент отметил, что Москва с уважением относится к позиции ЮАР касательно мирного урегулирования украинского конфликта.

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Лидеры африканских стран во время встречи с президентом России Владимиров Путиным не передавили ему послания от украинского лидера Владимира Зеленского. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Послание от Зеленского африканские лидеры Путину не передавали», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Путин провел встречу с лидерами стран Африки. Президент отметил, что Москва с уважением относится к позиции ЮАР касательно мирного урегулирования украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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