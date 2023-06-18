«Коммерсант»: новые санкции США могут запретить GE обслуживать турбины в России

19 июня 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

У американских компании, обслуживающих в РФ газовые турбины, могут возникнуть трудности из-за новых ограничений США Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Расширенные санкции Соединенных штатов, которые вступили в силу 18 июля, негативно скажутся на работе в России западных производителей энергооборудования. По мнению аналитиков рынка, новые ограничения напрямую повлияют на американскую компанию General Electric (GE), которая продолжает обслуживать в РФ газовые турбины на ТЭС. «Санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России, <…> коснутся американской GE. Компания продолжает выполнять сервисное обслуживание газовых и паровых турбин на российских ТЭС, а также прочего оборудования», — пояснили собеседники в интервью изданию « Коммерсант ». Источники выразили опасения, что западные производители закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых специалисты из-за рубежа не смогут проводить инспекции и ремонты в России. Экспертов беспокоит и то, что GE перестанет поставлять оригинальные запчасти при том, что российских аналогов нет. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин нашел новое применение предприятиям оборонной промышленности. По словам главы Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, при производстве современного медицинского оборудования в России они заменят Siemens и General Electric.

Расширенные санкции Соединенных штатов, которые вступили в силу 18 июля, негативно скажутся на работе в России западных производителей энергооборудования. По мнению аналитиков рынка, новые ограничения напрямую повлияют на американскую компанию General Electric (GE), которая продолжает обслуживать в РФ газовые турбины на ТЭС. «Санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России, <…> коснутся американской GE. Компания продолжает выполнять сервисное обслуживание газовых и паровых турбин на российских ТЭС, а также прочего оборудования», — пояснили собеседники в интервью изданию «Коммерсант». Источники выразили опасения, что западные производители закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых специалисты из-за рубежа не смогут проводить инспекции и ремонты в России. Экспертов беспокоит и то, что GE перестанет поставлять оригинальные запчасти при том, что российских аналогов нет. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин нашел новое применение предприятиям оборонной промышленности. По словам главы Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, при производстве современного медицинского оборудования в России они заменят Siemens и General Electric.