Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сравнил наступление ВСУ с провальным голливудским фильмом

21 июня 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Тысячи украинских военных погибли, даже не пройдя первую линию обороны, напомнил Джонсон Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных сил Украины похоже на провальный голливудский фильм. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя тяжелейшие потери Киева. «Если сравнивать наступление с голливудским блокбастером, который должен был потрясти весь мир, то это провал», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он объяснил свое высказывание тем, что при наступлении погибло более 10 тысяч украинских военных, даже не пройдя первую линию обороны. Ранее в газете Il Fatto Quotidiano написали, что наступление ВСУ захлебнулось спустя две недели. Автор статьи отметил, что Киев так и не продемонстрировал больших успехов на поле боя. А экс-начальник внешней разведки Эстонии Райнер Сакс рассказал об ошибках, допущенных ВСУ при наступлении. Он отметил, что украинские солдаты не смогли пробить оборону ВС РФ, так как они возвели надежные оборонительные сооружения, передает Nation News.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины похоже на провальный голливудский фильм. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя тяжелейшие потери Киева. «Если сравнивать наступление с голливудским блокбастером, который должен был потрясти весь мир, то это провал», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он объяснил свое высказывание тем, что при наступлении погибло более 10 тысяч украинских военных, даже не пройдя первую линию обороны. Ранее в газете Il Fatto Quotidiano написали, что наступление ВСУ захлебнулось спустя две недели. Автор статьи отметил, что Киев так и не продемонстрировал больших успехов на поле боя. А экс-начальник внешней разведки Эстонии Райнер Сакс рассказал об ошибках, допущенных ВСУ при наступлении. Он отметил, что украинские солдаты не смогли пробить оборону ВС РФ, так как они возвели надежные оборонительные сооружения, передает Nation News.